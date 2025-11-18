Scandal în Parlament. AUR părăsește sala, după ce George Simion i-a îndemnat pe primari să se dezică de coaliție: „Deziceți-vă public”

Discuțiile au devenit tensionate în Parlament, când liderul AUR, George Simion, le-a solicitat primarilor să respingă măsurile propuse de Guvern și să se dezică de coaliție. Intervenția lui Simion a avut loc chiar înaintea ședinței de coaliție, care se reunește marți 18 septembrie, pentru a vota noile taxe locale ce vor intra în vigoare de anul viitor. În același timp, a avut loc și un protest spontan al angajaților din Parlament.

George Simion a făcut un apel de la pupitrul Parlamentului către primarii din PSD, PNL și UDMR, în timp ce mai mulți manifestanți își exprimau nemulțumirea pe holurile instituției față de reforma administrației centrale, ce implică reduceri de personal și de salarii.

„Fac apel la toți primarii PSD, PNL, UDMR din țară, dacă nu sunteți de acord cu aceste politici ale coaliției deziceți-vă de coaliție și de măsurile Guvernului. Deziceți-vă public, până când românii cărora le luați pielea de pe ei și îi jupuiți, o să se revolte împotriva voastră”, a declarat George Simion, în Parlament.

Într-un sfârșit, parlamentarii AUR, în frunte cu liderul George Simion,

George Simion a transmis că Guvernul sfidează „statul de drept” și a decis să părăsească plenul alături de ceilalți membrii AUR, în timp ce în sală se striga: „Hoții”.

„Dacă așa respectați voi statul de drept, noi părăsim ședința și așteptăm dreptatea”, a conchis George Simion.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului votează marți, de la ora 13:00, în procedură de urgență proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor, inclusiv majorarea impozitelor pe proprietate și mașini.

