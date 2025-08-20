Prima pagină » Actualitate » Circulația tramvaielor pe LINIA 41 se reia din 23 august. Termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor era 1 septembrie

Circulația tramvaielor pe LINIA 41 se reia din 23 august. Termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor era 1 septembrie

Oana Zvobodă
20 aug. 2025, 15:45, Actualitate
Circulația tramvaielor pe LINIA 41 se reia din 23 august. Termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor era 1 septembrie

Circulația tramvaielor pe linia 41, care leagă Bucureștiul din Ghencea până în Piața Presei, se reia din 23 august. Lucrările au fost încheiate mai devreme decât termenul estimat inițial, respectiv 1 septembrie.

Circulația a fost sistată temporar începând cu 1 august ca urmare a unor lucrări de infrastructură în intersecția Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu. În acest context, circulația fusese preluată de autobuze introduse pe liniile navetă 641 și 643.

„Primăria Capitalei, prin Societatea de Transport București (STB), anunță reluarea circulației tramvaiului 41 începând de vineri, 23 august, ca urmare a finalizării lucrărilor de infrastructură din intersecția Bd. Ghencea – Str. Constantin Titel Petrescu.

Lucrările au fost încheiate mai devreme decât termenul estimat inițial (1 septembrie), astfel încât bucureștenii să beneficieze din nou, mai repede, de una dintre cele mai rapide și importante conexiuni de transport public din Capitală: Ghencea – Piața Presei.

În consecință, liniile navetă 641 și 643, introduse temporar pe durata lucrărilor, vor fi retrase tot de la data de 23 august”, precizează STB.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Exod uriaș al magistraților către pensie. “Suntem zilnic sub ASALT, vinovatul de serviciu pentru pasivitatea celorlalte puteri în stat”

Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate

Primarul Mangaliei e suspectat de luare de mită/DNA: „Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța”

Mediafax
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
Digi24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
ANAF a dat termen 5 zile. Nunțile, botezurile sau alte evenimente, la control. Se transmit toate datele
Evz.ro
Laura Cosoi, surpriză pentru fetița ei. I-a serbat ziua de naștere peste hotare
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
O specie unică în lume a fost descoperită pe insule din Oceanul Pacific