Circulația tramvaielor pe LINIA 41 se reia din 23 august. Termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor era 1 septembrie

Circulația tramvaielor pe linia 41, care leagă Bucureștiul din Ghencea până în Piața Presei, se reia din 23 august. Lucrările au fost încheiate mai devreme decât termenul estimat inițial, respectiv 1 septembrie.

Circulația a fost sistată temporar începând cu 1 august ca urmare a unor lucrări de infrastructură în intersecția Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu. În acest context, circulația fusese preluată de autobuze introduse pe liniile navetă 641 și 643.

„Primăria Capitalei, prin Societatea de Transport București (STB), anunță reluarea circulației tramvaiului 41 începând de vineri, 23 august, ca urmare a finalizării lucrărilor de infrastructură din intersecția Bd. Ghencea – Str. Constantin Titel Petrescu.

Lucrările au fost încheiate mai devreme decât termenul estimat inițial (1 septembrie), astfel încât bucureștenii să beneficieze din nou, mai repede, de una dintre cele mai rapide și importante conexiuni de transport public din Capitală: Ghencea – Piața Presei.

În consecință, liniile navetă 641 și 643, introduse temporar pe durata lucrărilor, vor fi retrase tot de la data de 23 august”, precizează STB.

