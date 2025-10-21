Circulația TRENURILOR la CFR a fost reluată, după o suspendare temporară din cauza datoriilor

Circulația trenurilor la CFR a fost reluată azi începând cu orele 15.10, conform surselor Gândul. CFR SA anunțase ieri suspendarea circulației începând peste 50 de trenuri cu data de 21 octombrie a câtorva zeci de trenuri operate de CFR Călători, din cauza datoriei de peste 100 de milioane de lei pe care aceasta din urmă o are către CFR SA.

Reamintim că peste 30 de trenuri CFR Călători au fost suspendate luni noapte. Măsura vine după ce compania de stat nu a plătit la timp banii pe care îi datorează pentru folosirea infrastructurii feroviare, potrivit ecomedia.

Circulația trenurilor la CFR a fost reluată după suspendare

”Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naționale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligațiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, se arăta într-un comunicat CFR SA.

CFR Călători are restanțe de peste 100 de milioane de lei la plata tarifului pentru utilizarea infrastructurii, o taxă pe care trebuie să o achite pentru fiecare tren care circulă. Suspendarea intră în vigoare din această noapte și afectează trenuri Regio din mai multe zone ale țării.

FOTO – Caracter ilustrativ

RECOMANDAREA AUTORULUI: