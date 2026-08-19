Prima pagină » Actualitate » Ciudatul caz al celui mai ghinionist elev din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. A luat 6.30 la română și 6.60 la matematică și avea nevoie de 5.10 la biologie, în ultima zi. Ce notă a luat

Ciudatul caz al celui mai ghinionist elev din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. A luat 6.30 la română și 6.60 la matematică și avea nevoie de 5.10 la biologie, în ultima zi. Ce notă a luat

Ciudatul caz al celui mai ghinionist elev din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. A luat 6.30 la română și 6.60 la matematică și avea nevoie de 5.10 la biologie, în ultima zi. Ce notă a luat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ciudatul caz al celui mai ghinionist elev din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. A luat 6.30 la română și 6.60 la matematică și avea nevoie de 5.10 la biologie, în ultima zi. Ce notă a luat.

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate marți, 18 august. Absolvenții clasei a XII-a au așteptat cu nerăbdare notele, dar din păcate nu toți au avut parte de o surpriză plăcută.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Este și cazul unui elev din București care poate fi considerat cel mai ghinionist elev din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. 

Ca să promovezi, trebuie să iei cel puțin 5.00 la fiecare dintre cele 3 materii și cel puțin 6.00 media finală. Un elev din București, mai precis, de la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” a  obținut 6.30 la limba română și 6.60 la matematică. Așadar, avea nevoie de 5.10 în ultima zi, la biologie, ca să rezulte media 6.00 și să promoveze Bacalaureatul.

Ghinionul și-a spus cuvântul, astfel că a primit nota 5.05 la biologie. Deși a promovat fiecare materie, a obținut media finală 5.98, fiind primul sub linie, și, implicit, a picat și va trebui să dea examenul din nou, în 2027.

Elevii nemulțumiți de notele obținute pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații începând de marți.  Procedura continuă în zilele de 19 și 20 august, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 20-21 august. Rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat 2026 sunt programate să fie publicate luni, 24 august.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Scandal în Educație. Ministrul Mihai Dimian cere Parlamentului să schimbe legea de admitere la liceu. Ce reclamă organizația „Salvați copiii”. Un proiect a fost depus deja în Legislativ
11:17
Scandal în Educație. Ministrul Mihai Dimian cere Parlamentului să schimbe legea de admitere la liceu. Ce reclamă organizația „Salvați copiii”. Un proiect a fost depus deja în Legislativ
ULTIMA ORĂ Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
11:11
Guvernul se întruneşte în şedinţă de urgenţă ca să aprobe finanţarea pentru sectorul feroviar. Sindicaliştii ameninţă cu oprirea trenurilor
NEWS ALERT Acuzații de rasism după derby-ul Rapid-Dinamo. S-au depus plângeri penale și sesizări la CNCD
10:49
Acuzații de rasism după derby-ul Rapid-Dinamo. S-au depus plângeri penale și sesizări la CNCD
NEWS ALERT Raluca Turcan cere amânarea introducerii admiterii la liceu și schimbarea Evaluării Naționale
10:42
Raluca Turcan cere amânarea introducerii admiterii la liceu și schimbarea Evaluării Naționale
Gândul de Vreme Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:42
Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
REACȚIE Alina Gorghiu arată capcana întinsă lui Nicușor Dan. „Cei care spun să nu promulge legea integrității, oare vor ca el să fie suspendat?! Eu zic ca da”
10:30
Alina Gorghiu arată capcana întinsă lui Nicușor Dan. „Cei care spun să nu promulge legea integrității, oare vor ca el să fie suspendat?! Eu zic ca da”
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Cancan.ro
Ei sunt soții care au murit în Grecia, în timp ce se aflau în luna de miere. Elicopterul privat s-a prăbușit!
Ce se întâmplă doctore
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre vitamina D și vitamina D3?
ACUZAȚII Coreea de Nord amenință cu măsuri de „autoapărare” după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud deja reduse la ordinul lui Trump
11:01
Coreea de Nord amenință cu măsuri de „autoapărare” după exercițiile militare SUA-Coreea de Sud deja reduse la ordinul lui Trump
FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite suspendă comerțul și tranzacțiile financiare cu Iranul, după atacul de joi cu rachete balistice iraniene. Reacția Teheranului
10:25
Emiratele Arabe Unite suspendă comerțul și tranzacțiile financiare cu Iranul, după atacul de joi cu rachete balistice iraniene. Reacția Teheranului
SCANDALOS O adolescentă din Oradea era să își piardă o parte din buză după o injecție cu acid hialuronic. Procedura, făcută de o femeie fără pregătire medicală
10:17
O adolescentă din Oradea era să își piardă o parte din buză după o injecție cu acid hialuronic. Procedura, făcută de o femeie fără pregătire medicală
ALERTĂ O nouă scumpire la motorină, miercuri, 19 august. Cât costă carburanții în marile orașe din țară
10:11
O nouă scumpire la motorină, miercuri, 19 august. Cât costă carburanții în marile orașe din țară
REACȚIE Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă privind economia României: Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
10:03
Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă privind economia României: Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe