Ciudatul caz al celui mai ghinionist elev din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. A luat 6.30 la română și 6.60 la matematică și avea nevoie de 5.10 la biologie, în ultima zi. Ce notă a luat.

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate marți, 18 august. Absolvenții clasei a XII-a au așteptat cu nerăbdare notele, dar din păcate nu toți au avut parte de o surpriză plăcută.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

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Este și cazul unui elev din București care poate fi considerat cel mai ghinionist elev din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului.