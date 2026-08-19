Ciudatul caz al celui mai ghinionist elev din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. A luat 6.30 la română și 6.60 la matematică și avea nevoie de 5.10 la biologie, în ultima zi. Ce notă a luat.
Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost publicate marți, 18 august. Absolvenții clasei a XII-a au așteptat cu nerăbdare notele, dar din păcate nu toți au avut parte de o surpriză plăcută.
Este și cazul unui elev din București care poate fi considerat cel mai ghinionist elev din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului.