CJ Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice: „Nu s-a făcut recepţia şi nu s-a efectuat nicio plată””

Luiza Dobrescu
14 aug. 2025, 09:03, Actualitate
 Consiliul Județean Buzău a identificat o nouă sursă de finanțare pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice și a cerut suspendarea contractului de peste 61 de milioane de lei, prin PNRR. 

Consiliul Județean Buzău intenționează să atribuie către 61 de comune din județ câte un microbuz electric. Proiectul aparține Ministerului Educației, iar fondurile pentru achiziționarea autovehiculelor au fost solicitate prin PNRR.

Contractul are o valoare totală de 35.905.346, 40 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 30.172.560,00 lei, valoarea TVA aferentă este de 5.732.786,40 lei. Prețul pentru un microbuz electric, în contract, este de 850.000 lei, fără TVA, aproximativ 1.000.000 lei cu TVA.

Potrivit unei informări transmise către presă de CJ Buzău, „nu s-a făcut recepţia microbuzelor şi nu s-a efectuat nicio plată”.

„În cadrul proiectului, în urma derulării procedurii de achiziție publică, s-a încheiat contractul de furnizare microbuze electrice (…) Valoarea totală a contractului este de 61.701.500,00 lei (TVA inclus) din care: 51.850.000,00 lei (valoare fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 9.851.500,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului este 13.09.2023 -30.09.2025. CJ Buzău a solicitat Ministerului Educației prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2025, întrucât a fost identificată o nouă sursă de finanțare europeană, prin Programul Regional Sud-Est, prin care să fie asigurată contribuția ce revenea în sarcina UAT Județul Buzău, respectiv 30.512.739.60 lei cu TVA.

De asemenea, în data de 12 august, UAT Județul Buzău, în calitate de achizitor, a notificat ofertantul câştigător despre intenția de suspendare a executării contractului până la data de 01 octombrie 2025. Contractul de furnizare microbuze este un contract în derulare. Nu s-a făcut recepţia microbuzelor şi nu s-a efectuat nicio plată”. 

La licitația de atribuire a contractului a fost prezentă o singură societate, iar comisia de licitație a respins oferta depusă de două ori, dar Consiliul Național de Soluționare a Contestaţiilor (CNSC), cât și Curtea de Apel Ploieşti au dat căștig de cauză ofertantului.

„De asemenea, dorim să facem următoarele precizări referitoare la procedura de achiziție publică: Comisia de licitație din cadrul CJ Buzău a respins oferta depusă (…) de două ori, astfel: în etapa de evaluare tehnică.

Ofertantul a contestat decizia Comisiei de evaluare la CNSC şi i-a fost admisă contestaţia. În etapa de verificare a experienței similare – ofertantul a contestat din nou decizia la CNSC şi i-a fost admisă.

CJ Buzău a atacat şi în instanţă, la Curtea de Apel Ploieşti, cele două decizii CNSC, dar ofertantul a avut câştig de cauză, decizia fiind definitivă. „, informează CJ Buzău.

