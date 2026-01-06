Prima pagină » Actualitate » Clienții unui bar, enervați de mesajul afișat în geam de proprietar, chiar în prima zi a noului an: „Să nu vă plângeți, să mă deranjați mai târziu”

06 ian. 2026, 20:12, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: Envato

Clienții unui bar din Spania au fost enervați de mesajul afișat în geam de către proprietarul cafenelei, chiar în prima zi a anului 2026.

„De la 1 ianuarie, toate băuturile se scumpesc cu 10 cenți, așa că după aceea să nu începeți să vă plângeți, să mă deranjați mai târziu”, se arată pe afișul pus de patronul localului, ca avertisment pentru clienții săi fideli, scrie ediția spaniolă a publicației Huffington Post.

Tonul afișului a stârnit nemulțumiri, iar mulți s-au plâns de acest mesaj în comentarii: „Eu nu intru într-un asemenea loc. În afară de scumpirea făcută după bunul plac, este și o lipsă de respect”.

Alții merg și mai departe și aduc în discuție creșterea constantă a prețurilor de la pandemie încoace, din 2020: „Dacă totul continuă să se scumpească, barurile vor ajunge să fie un mit”.

„Încă un loc de evitat. Nu din cauza scumpirii, ci din cauza aroganței și a atitudinii de superioritate”, se arată într-un alt mesaj, ca reacție la afișul publicat de Jesús Soriano, persoana din spatele profilului Soy Camarero.

Spaniolii se plâng deja de creșterea continuă a prețurilor

De altfel, spaniolii se plâng de creșterea continuă a prețurilor. Ouăle, cafeaua, carnea de vită, ciocolata și cacaua sunt produsele alimentare ale căror prețuri au crescut cel mai mult în Spania între ianuarie și noiembrie 2025, conform unui raport al publicației Cinco Días.

Cele mai recente date ale Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) pentru luna noiembrie, publicate de Institutul Național de Statistică (INE), arată că prețul cafelei a crescut cu 17%, cel al cărnii de vită cu 15,6%, al ouălor cu 30%, iar cacaua și ciocolata pudră s-au scumpit cu 12,4%.

