Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în această săptămână valorile termice sunt ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă – mai ales în regiunile extracarpatice, iar în rest sunt apropiate de cele normale. Nu lipsește ceața, nu numai dimineața, ci și noaptea.

De asemenea, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

La solicitarea Gândul, Loredana Răduică, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis prognoza meteo pentru joi, 13 noiembrie 2025, dar și câteva informații despre ceea ce ne așteaptă în zilele următoare.

„Astăzi, cerul va fi mai mult noros, dar după-amiază cerul va deveni variabil.

La noapte va fi o nebulozitate joasă și ceață, vântul va sufla, în general, slab, iar temperatura maximă va fi de 13 – 14 grade.

Temperatura minimă va fi de 2 – 4 grade.

Mâine, cerul va avea înnorări persistente, iar dimineața și noaptea va fi ceață. Sâmbătă, vremea se va menține închisă, cu nori joși și ceață, duminică valorile termice vor fi apropiate de valorile normale, iar nebulozitatea startiformă va persista. Noaptea va fi ceață.

Luni, cerul va fi noros, iar ceața își va face apariția, din nou, dimineața și noaptea.

Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă se va încadra între 11 și 14 grade, iar cea minimă între 2 și 6 grade”, a transmis Loredana Răduică, meteorolog de serviciu al ANM.

Harta temperaturilor din România, la ora 08:00

În această dimineață, la ora 08:00, meteorologii ANM nu au emis niciun cod galben de ceață sau ploi.

Au fost 0 grade la Iezer, Brașov, Craiova, Deva, Cluj-Napoca, Arad și Ploiești, iar cea mai ridicată temperatură – doar 8 grade Celsius – a fost la Sulina.

Cea mai scăzută temperatură din România s-au înregistrat minus 2 grade.

În București au fost 4 grade Celsius, dar și ceață.

Ceața și-a făcut apariția și la Vaslui, Iași, Deva, Timișoara, Focșani și Medgidia

Nu ploua în nicio regiune a țării, la ora 08:00, iar cerul era senin la Botoșani, Suceava, Reșița, Pitești și Ploiești.

