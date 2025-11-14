În această dimineață, meteorologii ANM au emis mai multe coduri galbene de ceață, valabile pentru județele Vaslui, Mureș, Bacău, Alba, Caraș-Severin, Constanța, Tulcea, Gorj și Iași. Toamna aduce și burniță, în unele zone ale țării, dar în alte regiuni mercurul din termometre va urca până la 20 de grade Celsius.

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, prognoza meteo pentru vineri – 14 noiembrie 2025, dar a precizat și la ce ne putem aștepta în weekend.

„Astăzi, în București, în continuare, va fi nebulozitate joasă, cum a fost și în ultimele zile. Va fi trecător burniță, condiții în care maxima nu va urca mai mult de 11, poate 12 grade.

Aceeași situație o anticipăm și pentru weekendul care urmează.

Nebulozitatea joasă stratiformă va continua, dimineața și noaptea vom avea ceață, posibil asociată cu burniță.

Din punct de vedere termic nu sunt variații semnificative de la o zi la alta.

În weekend, așteptăm în Capitală cam 12 – 13 grade, în timp ce pe parcursul nopții minima va fi de 3 – 5 grade.

În țară, astăzi, o vreme mai bună în partea de vest, de sud-vest și centru, la deal și la munte, unde doar la începutul zilei avem înnorări temporare, apoi cerul va fi mai mult senin.

Temperaturile vor urca destul de mult, mai mari decât cele normale în zonele montane și submontane. Maximele – între 9 și 19 grade, nu vorbim de ploi astăzi”, a transmis meteorolologul de serviciu al ANM pentru Gândul.

Cum va fi vremea în weekend

„Sâmbătă, pentru zonele joase de relief, în sudul, centrul și parțial estul țării, nebulozitatea va fi persiestentă, dimineața și noaptea ceață, posibil asociată cu burniță.

În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări, noaptea, în vestul, nordul și centrul țării, unde doar izolat și trecător așteptăm ploi slabe.

Maximele – între 10 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în zonele în care ceața va persista. Minimele vor fi cuprinse, în general, între 1 și 9 grade.

Duminică, valorile termice se vor situa cu mult peste cele normale pentru această perioadă în vestul țării, precum și în zonele de deal și de munte,

În restul teritoriului valorile termice vor fi apropiate de valorile multianuale. Vor fi ploi în jumătatea de vest a teritoriului, în rest fără precipitații, vânt slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă.

Maximele – 10 – 20 grade în Banat și dealurile sudice minimele vor fi cuprinse între 3 și 12 grade”, a mai precizat meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din România, la ora 07:00

La ora 07:00, ANM a publicat și harta temperaturilor din România, iar cel mai rece – minus 3 grade Celsius – a fost la Miercurea Ciuc și la Ghimbav, în județul Brașov.

La București Băneasa, termometrele au arătat 5 grade, iar ceața

Cea mai ridicată temperatură din România, la ora 07:00, se înregistra la Baia Mare și la Iezer – 8 grade Celsius.

A burnițat la Craiova, acolo unde s-au înregistrat 2 grade Celsius, în timp ce la Constanța au fost 4 grade Celsius și ceață, iar la Sulina au fost 3 grade Celsius și ceață.

A fost cer senin la Suceava (2 grade Celsius), Cluj (0 grade) și Arad (2 grade).

La Pitești a fost doar 1 grad, la Ploiești 3 grade Celsius, iar la Călărași a fost ceață și s-au înregistrat 5 grade.

