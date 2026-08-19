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Meteorologii ANM anunță un nou val de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade

Elena Popescu
Meteorologii ANM anunță un nou val de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade
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Deși finalul verii bate la ușă, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunță un nou val de caniculă în România, temperaturile urmând să ajungă până la 39 de grade.

ANM a emis, miercuri, avertizări de caniculă și disconfort termic, valabile începând de joi în mare parte din țară.

În intervalul 20 august, ora 10 – 24 august, ora 10, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării. Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii extinse, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Local nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24…26 de grade).

Cod galben și portocaliu de caniculă

Joi (20 august), în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.

Codul portocaliu va cuprinde vestul și sud vestul țării

În intervalul 20 august ora 10 – 21 august, ora 10 în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…26 de grade.

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