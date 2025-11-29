Colegii lui Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile Gândul despre cercetările din tinerețe ale președintelui: „O bună parte din timp, fie n-a fost în România, fie a fost în România, dar nu s-a prezentat la Institut”

Gândul a publicat în exclusivitate un răspuns al Institutului de Matematică Aplicată din cadrul Academiei Române cu privire la studiile de cercetare în care a fost implicat Nicuşor Dan. Preşedintele a devenit cunoscut în mediul academic din România încă de când era foarte tânăr. Deşi a fondat o şcoală superioară de Matematică în cadrul Academiei Române, se pare că nu prea dădea pe acolo.Unul dintre foştii colegi din grupul de cercetare de la Institutul de Matematică Aplicată, profesor universitar doctor asistent Filip Andrei Chindea, a reacţionat la dezvăluirile Gândul cu privire la activitatea derulată de preşedinte , pe vremea când era membru activ al acestui institut.

Nicuşor Dan a câştigat două medalii de Aur la olimpiadele internaţionale de Matematică, din 1987 şi 1988, şi este unul din fondatorii și primul director administrativ al Școlii Normale Superioare București, o universitate creată pe modelul École Normale Supérieure în cadrul Institutului de Matematică din Academia Română.

A fost profesor de matematică și cercetător la acest institut din cadrul Academiei Române.

Filip Chindea este unul dintre foştii colegi ai preşedintelui Nicuşor Dan, de la Institutul de Matematică Aplicată din cadrul Academiei Române, în grupul de cercetare Geometrie Algebrică şi a avut ca obiective de cercetare: „clasificarea varietăților proiective, suprafeţe algebrice şi analitice; curbe spațiale; funcții formale și rezultate de tip Barth-Lefschetz; fibraţii vectoriale peste varietăți algebrice şi analitice; cicluri algebrice peste varietăți abeliene şi algebre graduate asociate divizorilor Cartier pe varietăți algebrice.”

„Activitatea de cercetare a constat în participarea la seminariile științifice săptămânale ale colectivului, prezentarea de expuneri la seminar, dezbateri şi discuții aplicate la sediul institutului in cadrul colectivului, precum și redactarea unor materiale științifice destinate publicării şi diseminării rezultatelor. Această activitate continuă se reflectă în totalitatea lucrărilor publicate de colectivul de geometrie algebrică”, după cum reiese din răspunsul transmis către Gândul de către reprezentanţii IMAR.

Pentru că era nevoie de cineva de specialitate ca să facă lumină în ceea ce priveşte o tematică atât de laborioasă şi complexă, am apelat la ajutorul unui coleg din grupul de cercetare al lui Nicuşor Dan ca să ne spună în ce a constat munca de matematician cercetător a preşedintelui.

„Unele e posibil să fie ale dumnealui. Nu am cum să ştiu, pentru că asta am înţeles şi eu că domnul Nicuşor Dan, o bună parte din timp, fie n-a fost în România, fie a fost în România, dar nu s-a prezentat la Institut. Nu mai activează în cercetare. Nu mai e interesat. El e posibil să nici nu mai lectureze. Asta, în timp, trebuie să reiei anumite lucruri.”

Însă, când vine vorba despre particularităţile unui savant, în raport cu oamenii obişnuiţi, fostul coleg a apreciat că „de multe ori, se dovedeşte că matematicienii gândesc abstract, dar au opinii pertinente în ceea ce priveşte nu numai matematica, cât şi alte domenii ale vieţii. Noi trăim într-o lume mai abstractă şi suntem nclinaţi să ne fie mai greu să relaţionăm, să zicem la nivelul firescului.”

Președintele Nicușor Dan a fost angrenat timp de 23 de ani în acest tip ce cercetări, până când – grație activismului – a decis – brusc – să lase matematica și să intre în politică. Nicușor Dan a fost atât de pasionat de munca de cercetare în matematică încât a pus umărul la înființarea și unei Școli de specialitate în cadrul Institutului.

