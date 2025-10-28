Colegiul Medicilor reacționează după moartea medicului Ștefania Szabo: „Trebuie să vorbim despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”

Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis, marţi după-amiază, un mesaj după moartea medicului Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău, care a fost găsită fără suflare în camera de gardă.

Colegiul Medicilor a precizat că medicul Ștefania Szabo a fost „nu doar un profesionist din sănătate”, ci şi „un om care a ales să fie acolo pentru alţii”, „până la capăt, în tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar şi către toţi cei care îşi dau viaţa — la propriu — pentru vieţile altora. Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, se arată în mesajul transmis de CMR. „Şi medicii mor… O femeie medic de numai 37 de ani, directoare medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a murit în gardă. Ştirea care ne-a tulburat această dimineaţă. Nu doar un profesionist din sănătate, ci un om care a ales să fie acolo pentru alţii. Până la capăt… În tăcere, fără să se plângă, fără să renunţe”, începe mesajul transmis de Colegiul Medicilor din România.

„Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”

Reprezentanţii instituţiei medicale au subliniat munca epuizantă depusă de medici în contradicție cu salariile mici.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către colegii care simt un gol în echipă, dar şi către toţi cei care îşi dau viaţa — la propriu — pentru vieţile altora. Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră. Despre condiţii de muncă, despre echilibru, despre respect…despre cât se plăteşte o gardă pentru medici”, afirmă sursa citată.

„O tragedie! Dumnezeu să o odihnească!”, se încheie mesajul scurt al CMR.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, exclude varianta unui ”un gest necugetat”.

”Medicii trăiesc o realitate grea, cu oboseală şi un efort constant pentru a avea grijă de pacienţi”, a adăugat Pătraşcu.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare, la doar 37 de ani.

Recomandarea autorului: