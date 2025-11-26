Prima pagină » Actualitate » Comisiile juridice ale Parlamentului resping proiectul pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional

Bianca Dogaru
26 nov. 2025, 11:18, Actualitate
Proiectul legii pensiilor magistraților, pe care Guvernul și-a angajat răspunderea, rămâne blocat definitiv în Parlament. Comisiile juridice reunite ale Senatului și Camerei Deputaților au dat miercuri raport de respingere, după ce CCR a decis că întreaga lege este neconstituțională. 

Președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților, Bogdan Ciucă, a explicat că Parlamentul nu mai are nicio marjă de intervenție.

„Proiectul de lege a fost declarat neconstituţional în ansamblul său de către Curte, pe cale de consecinţă noi nu putem remedia textul, fiind în ansamblul său declarat neconstituţional. Dacă era un singur text declarat neconstituţional aveam la dispoziţie 45 de zile de a remedia textul. (…) Dar, fiind declarat în ansamblul său, singura procedură pe care o avem la îndemână este să dăm un raport de respingere, ca urmare a deciziei CCR”, a precizat acesta. 

AUR contestă poziția CCR

Senatorul AUR, Corneliu Negru, a criticat decizia CCR și a afirmat că legea ar trebui menținută în dezbatere.

„Această lege a trecut prin procedura asumării răspunderii, acum suntem în procedură normală, ar trebui să urmeze aceeaşi cale ca şi cea de aprobare. Am citit decizia CCR cu atenţie şi îngrijorare şi am observat că Curtea ne şi impune încetarea de drept, încetarea de drept putea fi constatată şi de Birourile permanente reunite având în vedere procedura asumării răspunderii. În opinia mea, Curtea prin această decizie încalcă suveranitatea poporului. (…) Acum suntem în situaţia în care un grup exercită suveranitatea poporului fără a avea aceast drept prevăzut din Constituţie”, a explicat senatorul AUR.

Critici și din partea PNL

Senatorul liberal Daniel Fenechiu a respins criticile și a susținut că procedura aplicată este singura posibilă.

„Curtea identifică şi stabileşte dacă o lege e sau nu constituţională. În baza deciziei Curţii, dăm un raport de respingere”, a subliniat Fenechiu.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat săptămâna trecută că un nou proiect al pensiilor magistraților a fost transmis către CSM pentru avizare. Executivul intenționează să își angajeze din nou răspunderea imediat după primirea avizului, cel târziu pe 28 noiembrie.

