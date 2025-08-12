Prima pagină » Actualitate » Compania Gemfields vinde marca de lux Fabergé pentru 50 milioane USD. Cumpărătorul, un antreprenor rus

Cristian Lisandru
12 aug. 2025, 11:42, Actualitate
Gemfields a anunțat, luni, că a semnat un acord de vânzare a întregii sale participații în Fabergé către SMG Capital LLC, pentru 50 de milioane de dolari.

Conform acordului, 45 de milioane de dolari vor fi plătiți către Gemfields la finalizarea vânzării, în data de 28 august 2025. „Restul de 5 milioane de dolari vor fi plătiți prin plăți trimestriale de redevențe, la o rată de 8% din veniturile Fabergé”, au declarat reprezentanții Gemfields într-un comunicat, potrivit Forbes.

Nu se așteaptă ca vânzarea să fie supusă unor procese de reglementare sau altor proceduri de aprobare.

Fabergé, istorie celebră

Fabergé este una dintre cele mai renumite mărci de lux din lume, cu o istorie celebră în artă și meșteșug.

  • A fost fondată în 1842 la Sankt Petersburg, Rusia, de Gustav Fabergé și transformată de Peter Carl Fabergé în 1882.
  • Firma era renumită pentru proiectarea de ouă Fabergé elaborate, incrustate cu bijuterii, pentru împărații ruși, precum și pentru o gamă de alte obiecte de artă complexe și de înaltă calitate.
  • Casa Fabergé a fost naționalizată în 1918, în urma revoluției bolșevice.

Familia a părăsit Rusia și s-a stabilit în diferite țări europene.

Gemfields, companie minieră specializată în smaralde și rubine

Gemfields, cu sediul la Londra, este o companie minieră specializată în smaralde din Zambia și rubine din Mozambic. Compania a cumpărat Fabergé în 2013 pentru 142 de milioane de dolari de la compania de capital privat Pallinghurst, ca „vehicul” pentru a promova pietrele prețioase colorate din minele sale.

A scos Fabergé la vânzare în decembrie, când tulburările politice din Mozambic au determinat-o să înghețe temporar operațiunile la mina sa de rubine. Vânzarea a urmat unei revizuiri strategice a Fabergé de către Gemfields.

„Odată cu vânzarea Fabergé și întreruperea altor proiecte neesențiale, Gemfields reprezintă acum o propunere de investiții mai eficientă și mai concentrată, cu un bilanț consolidat”, a declarat Gemfields într-un comunicat. Compania a adăugat că veniturile din vânzare vor oferi capital de lucru suplimentar în timp ce compania este implicată în operarea unei noi fabrici de procesare la Montepuez Ruby Mining din Mozambic și într-o extindere a activității miniere la Kagem din Zambia, care a fost suspendată în prima jumătate a anului 2025.

SMG Capital, controlată de Sergei Mosunov

„După ce am inițiat revizuirea strategică a companiei Fabergé ca răspuns la provocările considerabile cu care Gemfields a început să se confrunte în trimestrul 4 al anului 2024, vânzarea de astăzi marchează sfârșitul unei ere pentru noi”, a declarat Sean Gilbertson, CEO al grupului Gemfields.

„Fabergé a jucat un rol cheie în creșterea vizibilității pietrelor prețioase colorate extrase de Gemfields și cu siguranță ne va lipsi influența sa de marketing și puterea de a deveni vedetă”, a mai spus acesta.

SMG Capital este o companie de investiții cu sediul în SUA, specializată în „mărci de lux și afaceri inovatoare cu o tradiție solidă”.

Este controlată antreprenorul rus Sergei Mosunov, care se descrie pe profilul său de LinkedIn drept „antreprenor în serie și investitor de capital de risc, concentrat pe tehnologiile de frontieră”. Acesta trăiește în Marea Britanie.

Foto – Profimedia Images

