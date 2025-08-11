Serghei Șoigu acuză Moldova că vrea să falsifice votul în diaspora. Reacție promptă de la Chișinău: „MANEVRĂ a războiului informațional”

În Republica Moldova, pe 28 septembrie, vor avea loc alegeri parlamentare. Serghei Șoigu – fostul ministru rus al Apărării, în prezent secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că „există toate motivele” să se creadă că autoritățile de la Chișinău ar intenționa, „la fel ca și în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”.

„Comisia Electorală Centrală a Moldovei a anunțat deja că numărul secțiilor de votare din Rusia va rămâne același pentru alegerile parlamentare viitoare. Totuși, chiar și acest complex de acțiuni al autorităților moldovenești nu le garantează victoria. De aceea, nu sunt excluse și variantele extreme – de la falsificarea directă a rezultatelor până la destabilizarea situației în stilul „maidanului” ucrainean”, a declarat Șoigu pentru Ria Novosti.

„Republica Moldova respinge orice tentativ ă externă de subminare a proceselor electorale și a stabilității statului”

Declarația lui Șoigu a fost contracarată rapid de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, fiind considerată doar o „manevră a războiului informațional”.

„MAE dezaprobă categoric aceste manevre ale războiului informațional și subliniază că autoritățile Republicii Moldova sunt pe deplin concentrate pe organizarea alegerilor parlamentare în mod democratic, transparent și conform cadrului legal. Se depun eforturi susținute pentru ca fiecare alegător să își poată exprima liber și neinfluențat votul, inclusiv cetățenii moldoveni din diaspora, care reprezintă o parte importantă și respectată a societății noastre”, precizează Ministerul de Externe al Republicii Moldova în comunicatul emis pe 11 august, potrivit NewsMaker.

În același comunicat s-a mai precizat că Republica Moldova își reafirmă angajamentul ferm față de valorile democratice și respinge orice tentativă externă de subminare a proceselor electorale și a stabilității statului.

Foto – Profimedia Images

