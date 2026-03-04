Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București

Care este comuna din România unde un teren agricol se vinde doar cu doi lei metrul pătrat. O postare făcută în urmă cu două zile pe Storia poate atrage atenția curioșilor.

O comună din România are la vânzare un teren agricol de 2.000 de metri pătrați, la un preț incredibil. Locația este la doar o oră de București, în județul Prahova.

Cocorăștii Mislii, așa se intitulează comuna în care un teren agricol de 2.000 de metri pătrați se vinde cu 2 lei pe metru pătrat. Valoarea totală a acestuia ajungând la suma de 3568 de lei, potrivit site-ulu de specialitate Storia.

Teren agricol care se vinde cu 2 lei metrul pătrat

Potrivit anunțului, se vinde 1/3 cotă parte din dreptul de proprietate. Terenul este extravilan, mai exact, o livadă și nu dispune de utilități. Distanța dintre Bucureşti și Cocorăștii Mislii este de 98 de kilometri, ceea ce înseamnă aproxmativ o oră și 12 minute de mers cu mașina.

sursa foto: Storia.ro

