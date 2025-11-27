Prima pagină » Actualitate » Consiliul Superior al Magistraturii își alege conducerea pentru următorul an. Cine poate fi ales și în ce condiții

Consiliul Superior al Magistraturii își alege conducerea pentru următorul an. Cine poate fi ales și în ce condiții

27 nov. 2025
Consiliul Superior al Magistraturii își alege conducerea pentru următorul an. Cine poate fi ales și în ce condiții

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își alege azi conducerea pentru următorul an. De asemenea, CSM este așteptat și dea un aviz pentru noul proiect al pensiilor magistraților, contestat de judecători.

De altfel, actualul vicepreședinte al CSM, procurorul Claudiu Sandu, a transmis deja nu este de acord nici cu noua variantă propusă de Guvern

”Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în timp ce cei care au ‘scăpatvor rămâne cu pensii foarte mari și cu vârste foarte mici de pensionare”, a declarat acesta.

În prezent, CSM este condus de președinta Elena Costache, care a stârnit controverse în spațiul public cu declarația sa despre statutul magistraților, în contextul propunerilor de reducere a pensiilor acestora și al creșterii vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani:

”Mi se pare mică o pensie de 11.000 de lei. Din toate punctele de vedere suntem unici. Suntem una din cele trei puteri ale statului”, declara judecătoarea Elena Costache, din fruntea CSM, în august 2025, în timp ce pensia medie în România e de 2.700 lei.

Amintim că, termenul limită pentru ca România să îndeplinească unul din jaloanele PNRR, care depinde și de avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților, și nu piardă suma de 230 de milioane de euro este vineri, 28 noiembrie.

Cei doi vor fi înlocuiți prin vot, de plenul CSM, în prezenţa a cel puţin 15 membri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi dintre cei 14 membri (care trebuie facă parte atât din secția de procurori, dar și din cea a judecătorilor), conform CSM.

Un mandat de președinte este de un an și nu poate fi reînnoit, în timp ce durata mandatelor membrilor CSM este de 6 ani.  De asemenea, Consiliul este format din 19 membri, din care:

  • 14 sunt aleşi în adunările generale ale magistraţilor şi validaţi de Senat. Ei fac parte din două secţii, una pentru judecători şi una pentru procurori. Prima secţie are 9 judecători, iar cea de-a doua este compusă din 5 procurori;
  • 2 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, cu vechime de cel puţin 7 ani într-o profesie juridică sau în învăţământul juridic superior, care se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat. Ei participă numai la lucrările în plen, cu drept de vot;
  • ministrul Justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  • președintele CSM este întotdeauna ales din rândul Secției de judecători, iar vicepreședintele din Secția de procurori;

Potrivit Constituției, președintele Românieiprezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă”.

Ca la poker cu al doilea proiect privind pensiile magistraților. Ar ține la CCR jocul Guvernului la cacealma, cu un proiect tras la indigo?

