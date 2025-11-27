Prima pagină » Știri politice » CSM dă aviz negativ pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților

27 nov. 2025, 11:37, Știri politice
Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a emis aviz negativ pentru proiectul care creste vârsta de pensionare a magistraților. Din informațiile Gândul, toți au dat aviz negativ, mai puțin ministrul Justiției, Radu Marinescu, care s-a abținut. Acum, premierul poate începe demersurile pentru angajarea răspunderii. Mâine expiră termenul impus de Comisia Europeană. Dacă legea nu e adoptată, România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro din PNRR. 

Astăzi, 27 noiembrie 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată şi transmisă în cursul zilei de 28 noiembrie 2025 către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, transmite CSM.

La ședința de plen a Consiliului Superior al Magistraturii care a început la ora 11:00, a participat și ministrul Justiției Radu Marinescu. Pe ordinea de zi a plenului nu era trecută și eliberarea avizului consultativ fără de care premierul nu-și poate angaja răspunderea pe proiectul care crește vârsta de pensionare.

Totuși, agenda ședinței a fost suplimentată, iar membrii CSM au dat un aviz negativ.

Acum că a fost emis avizul, chiar dacă este negativ, premierul poate începe procedura de angajare a răspunderii pentru reforma pensiilor magistraților.

Asumarea răspunderii în Parlament a legii pensiilor magistraților

Premierul va convoca ședința de Guvern extraordinară vineri pentru a adopta proiectul. Apoi, va fi trimis în Parlament, unde senatorii și deputații pot depune amendamente. Ele vor fi analizate într-o nouă ședință a Executivului, unde pot fi adoptate sau nu.

După această a doua ședință, prim-ministrul Bolojan vine în Parlament pentru a-și angaja răspunderea.

Judecătorii Curții Constituționale vor decide dacă reforma este sau nu constituțională. Dacă va trece testul de constituționalitate, legea merge spre promulgare.

Ultima dată CCR nu a analizat prima varianta a reformei pensiilor magistraților din motive de procedură, pentru că Guvernul nu așteptase 30 de zile pentru avizul CSM, fără să analizeze textul propriu-zis al legii, potrivit Hotnews.

În perspectiva deciziei CSM, Curtea de Apel București respinge proiectul lui Ilie Bolojan pe pensiile magistraților

Va demisiona Ilie Bolojan dacă reforma pensiilor magistraților va eșua? Ce spune despre pachetul doi fiscal și salariile bugetarilor

Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR
11:34
Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR
27 noiembrie. Scandalul „TikTok" continuă. După ce a spus că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea lui Georgescu în online, președintele Iohannis mută surprinzător și convoacă CSAT. AEP publică sumele cheltuite de prezidențiabili în campanie, iar doi candidați contestă la CCR rezultatul primului tur al alegerilor
07:00
27 noiembrie. Scandalul „TikTok” continuă. După ce a spus că nu a primit informări de la serviciile secrete despre promovarea lui Georgescu în online, președintele Iohannis mută surprinzător și convoacă CSAT. AEP publică sumele cheltuite de prezidențiabili în campanie, iar doi candidați contestă la CCR rezultatul primului tur al alegerilor
