Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților

Ruxandra Radulescu
25 nov. 2025, 17:33, Actualitate
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reunește joi 27 noiembrie, pentru a-și alege noua conducere pentru anul 2026, potrivit ordinii de zi a ședinței, publicate de CSM. Actualul președinte al CSM este judecătorul Elena Raluca Costache, are funcția de vicepreședinte este deținută de procurorul Claudiu Sandu. 

CSM trebuie să dea în termen de 30 de zile un aviz consultativ la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, care a fost publicat la 19 noiembrie în procedură de transparenţă decizională.

„Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reuneşte în 27 noiembrie, pentru a-şi alege noua conducere pentru anul 2026, potrivit ordinii de zi a ședinței, publicate de CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii este condus de un preşedinte și un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite – judecători și procurori -, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.

Acum, președintă este judecătoarea Elena Raluca Costache, iar vicepreşedinte CSM este procurorul Claudiu Constantin Sandu.

CSM are în componenţă 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept – ministrul Justiţiei, preşedintele ICCJ şi procurorul general al României. Mandatul membrilor aleşi este de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii. Actuala componență a CSM are mandat pentru perioada 2023-2029.

Președintele și vicepreședintele CSM sunt aleși dintre membrii Consiliului cu activitate permanentă și care nu au mai ocupat până acum funcții de conducere.

Pe lângă judecătoarea Elena Raluca Costache și procurorul Claudiu Constantin Sandu, din CSM mai fac parte următorii magistrați: Claudiu-Marian Drăgușin (judecător), Alin-Vasile Ene, (judecător), Narcis Erculescu (judecător), Daniel Grădinaru (judecător), Ramona-Graţiela Milu (judecător), Gheorghe-Liviu Odagiu (judecător), Mihaela-Laura Radu (judecător), Denisa-Angelica Stănișor (judecător), Daniel-Constantin Horodniceanu (procuror), Emilia Ion (procuror), Mărioara-Cătălina Sîntion (procuror), Bogdan-Silviu Staicu (procuror).

Membrii CSM desemnați din partea societății civile sunt avocatul Ioan Sas și Fănel Mihalcea, fost prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila. După ieșirea la pensie, Mihalcea a fost membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica și membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A.” Galați, potrivit CV-ului.

Membrii de drept ai CSM sunt Lia Savonea, preşedintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Alex-Florin Florența, procurorul general al României, și Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

Magistrații care au mai ocupat până în prezent funcții de conducere în CSM și nu mai pot candida pentru un mandat sunt: Daniel Grădinaru, Daniel Horodniceanu, Denisa Angelica Stănișor și Emilia Ion”, transmite instituția.

