07 dec. 2025, 12:58, Actualitate
După 3 ani, s-au aprins luminițele și în bradul de Crăciun din Betleem

Bradul și luminile de Crăciun au fost aprinse pentru prima dată din 2022 în Betleem, marcând o revenire simbolică a sărbătorilor într-un oraș profund afectat de războiul din Fâșia Gaza.

Sâmbătă, odată cu intrarea în a doua lună a unui armistițiu fragil, autoritățile din Betleem, oraș venerat de creștini ca locul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, au decis să reia tradiția.

Brad înalt de 20 de metri

Bradul, înalt de 20 de metrii, a fost împodobit cu globuri roșii și aurii, iar luminițele s-au aprins în aplauzele a mii de oameni veniți din Cisiordania și din Israel.

„Am venit să celebrăm, să privim și să ne bucurăm, pentru că de ani buni nu am avut această șansă”, a spus Randa Bsoul, o palestiniană de 67 de ani, din Haifa.

Războiul din Gaza, început în octombrie 2023, a afectat sever Betleemul, reducând drastic turismul, esențial pentru economia orașului.

„Rana din Gaza este rana noastră, oamenii din Gaza sunt oamenii noștri, iar lumina Crăciunului nu are sens dacă nu ajunge mai întâi la inimile celor aflați în suferință în toată Palestina”, a declarat Maher Canawati, primarul orașului.

În Betleem, mulți localnici, dar și turiști privesc ceremonia ca pe un gest de speranță.

„Așteptăm ca, din acest moment, pacea să triumfe. Sperăm că vom putea avea pace și prosperitate”, a spus Diana Babush, o femeie palestiniană aflată la 50 de ani. „Este înfricoșător pentru că nimeni nu știe ce se va întâmpla în viitor. Dar, avem speranță”, a mai spus un particpan la ceremonie, venit din Haifa.

