Creierul copiilor începe să funcționeze „în ritm de TikTok”. Psihologul Keren Rosner explică, în exclusivitate pentru Gândul, ce efecte negative au clipurile scurte asupra celor mici

Expunerea constantă la videoclipuri scurte de tip TikTok, Reels și Shorts modifică modul în care funcționează creierul copiilor. Un studiu amplu, publicat de American Psychological Association arată o degradare a atenției, a funcțiilor cognitive și a sănătății emoționale.

Studiul a inclus aproape 100.000 de participanți și cercetătorii transmit un mesaj ferm: creierul copiilor începe să se formeze după logica platformelor de video scurt, nu după nevoile activităților lente, precum cititul, concentrarea sau învățarea.

Datele studiului arată că:

atenția scade semnificativ

controlul emoțional devine tot mai slab

reacțiile întârzie

capacitatea de a duce la capăt o sarcină se reduce vizibil

lectura și învățarea devin dificil de susținut

Keren Rosner Contactat în exclusivitate de Gândul, psihologula oferit răspunsuri clare despre acest caz.

„Conceptul TikTok este proiectat pentru a capta atenția prin acest timp scurt în care sunt imagini dinamice, cu recompense rapide sub formă de aprecieri, comentarii, o stare de bine dată de ceva amuzant sau de ceva interesant. Deci pot să fie, pe de o parte, o sursă de divertisment pe care copilul o caută. Poate să fie aparent o modalitate de a-și dezvolta creativitatea, însă utilizarea excesivă poate să influențeze modul în care, într-adevăr, va funcționa creierul copiilor,” a declarat aceasta.

Principalele efecte negative sunt: atenție redusă și scoruri mai slabe la testele cognitive

autocontrol scăzut și comportament impulsiv

hiperstimulare senzorială, care face temele și cititul și pară „inacceptabil de lente”

creșterea anxietății, a singurătății și a problemelor cu somnul

imagini de sine distorsionate

„Atunci când copiii sunt lăsați devreme în fața ecranelor și aleg această formă de a-și petrece timpul, dificultățile care pot să apară sunt menținerea atenției pe activități lente sau complexe, nu mai au capacitatea să rămână atenți, răbdarea lor se reduce semnificativ și devin mai frustrați,” a continuat psihologul.

De ce sunt clipurile scurte atât de dăunătoare? Platformele funcționează pe un mecanism fix:

ritm rapid

stimuli vizuali și auditivi puternici

recompensă imediată (dopamină)

recomandări infinite

fără pauză

Această structură duce la obșinuința creierului, care începe să prefere doar stimuli puternici, iar activitățile lente devin „plictisitoare”.

„O altă problemă este legată de autocontrol. Copilul care utilizează excesiv TikTok, are autocontrolul foarte scăzut. Observ frecvent în cabinet copii care sunt foarte irascibili, nervoși și deja obosiți, pentru că lipsa somnului este o consecință directă a folosirii excesive a telefonului. Și atunci, din acest stres, copilul devine rebel, se retrage, mănâncă excesiv, este dezordonat și are un comportament compulsiv,” a afirmat Keren Rosner.

„Părinții trebuie să fie un model pentru copiii lor”

În materie de soluții, psihologul le cere părinților să fie cei care au grijă de felul în care copiii lor se raportează la telefon și la rețelele sociale.

„În primul rând, părinții trebuie să fie un model pentru copiii lor și să nu folosească la rândul lor excesiv tableta și telefonul. Am observat foarte mulți părinți care dau telefonul copiilor la vârste foarte mici, ceea ce e un lucru foarte grav. Până la 2 ani trebuie evitat orice fel de ecran. Părinții trebuie să fie grijulii și să le ofere variante, astfel încât copiii să știe să facă și alte lucruri și să nu fie tentați să ceară telefonul de fiecare dată când se plictisesc.”

„Brain rot” nu mai este o metaforă

În 2024, termenul „brain rot” (putrezirea creierului) a devenit cuvântul anului în Oxford Dictionary. Până recent, descria în mod metaforic degradarea stării mentale în urma consumului excesiv de conținut online.

Și alte studii anterioare au ajuns la concluzii similare. Mai multe cercetări din 2023 au arătat un răspuns de dopamină mult mai intens la „scroll” decât la activități obișnuite. Analize neuroimagistice din 2022, realizate în China, au arătat modificări în cortexul prefrontal la adolescenții consumatori de videoclipuri scurte. Un alt experiment care avea în vedere memoria prospectivă a demonstrat că pauzele frecvente de „scroll” reduc capacitatea de a continua o sarcină după întrerupere.

Surse foto: Profimedia

