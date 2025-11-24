Obezitatea a devenit o problemă serioasă pentru crematoriile din Marea Britanie. Sicriele supradimensionate nu mai pot fi incinerate

Criza obezității din Marea Britanie a provocat o situație fără precedent în rândul administratorilor de pompe funebre. Aceștia se plâng că sicriele persoanelor care au suferit de această boală sunt pur și simplu prea mari pentru a fi incinerate, relatează Daily Mail.

Potrivit sursei citate, numărul tot mai mare de persoane supraponderale, obeze și cu obezitate morbidă stimulează cererea de sicrie supradimensionate și determină crematoriile să instaleze cuptoare mai mari.

„Birourile funerare au avertizat că sicriele sunt acum prea mari pentru incinerare, ceea ce este un semn de majorare a cazurilor de obezitate în Regatul Unit. Administratorii birourilor funerare au declarat că, pe lângă comandarea de sicrie mai late și angajarea de purtători suplimentari, folosesc și cuptoare mai mari pentru incinerare.

Sicriele care odinioară aveau o lățime standard de 45 cm sunt acum cu aproape 13 cm mai largi – dar unele sicrie „supradimensionate” destinate persoanelor obeze au acum o lățime de până la 61 cm, conform anunțurilor revizuite de Daily Mail. Multe dintre magazinele verificate de jurnaliști aveau stoc redus sau epuizat.

„Când am început, acum 25 de ani, lățimea standard a unui sicriu era de 45 de centimetri. Dar acum folosim un sicriu de 50 de centimetri ca standard. Ocazional, avem nevoie de un sicriu de 60 de centimetri, dar există situații când avem nevoie de un sicriu și mai lat. Am avut situații în care defunctul era prea mare pentru a fi incinerat, situații în care familia nu a putut să-și incinereze persoana iubită. Din cauza dimensiunilor, a trebuit să fie înmormântată .”, a transmis Tim Purves, președintele Asociației Naționale a Directorilor de Pompe Funerare (Scoția), pentru The Telegraph.

Conform specialiștilor, „sicriele foarte mari și grele” s-au numărat printre cele mai semnificative provocări cu care s-a confruntat personalul crematoriilor anul trecut.

Unele sicrie sunt prea mari pentru cuptoare – obligând familiile să îi înmormânteze pe cei dragi – potrivit lui Tim Purves, președintele Asociației Naționale a Directorilor de Pompe Funerare (Scoția).

În 2022, producătorul de sicrie din Essex, Steven Mitchell, a declarat pentru un documentar al postului Channel 4 că a trebuit să construiască sicrie de până la 99 de centimetri lățime.

„Trebuie să am o conversație foarte dificilă cu familia despre ce dimensiune a sicriului doriți să folosiți. Dacă doriți un loc de înmormântare pentru o persoană supradimensionată, plătiți de obicei o taxă suplimentară, în jur de 400 de lire sterline, 500 de lire sterline în plus.”, a transmis Steven Mitchell.

Numărul persoanelor obeze a crescut aproape constant de la an la an în ultimele trei decenii, deoarece fast-food-ul și un stil de viață din ce în ce mai sedentar au pus stăpânire pe cetățeanul britanic de rând.

Cum arată cifrele privind obezitatea în UK

Cel mai recent sondaj privind sănătatea în Anglia a stabilit că, între 1993 și 2022, greutatea medie a bărbaților a crescut de la 78,9 kg la 85,8 kg; greutatea medie a femeilor a crescut de la 66,6 kg la 72,8 kg.

Aproximativ 64% dintre adulți sunt supraponderali sau obezi, în creștere față de 53% acum 30 de ani, o proporție mai mare de persoane fiind acum obeze sau obeze morbid.

Problema este mai gravă în Scoția, unde luna trecută, autoritățile din domeniul sănătății au avertizat că problemele legate de excesul de greutate se vor agrava în următoarele decenii.

Aproximativ 154.000 de persoane vor deveni obeze până în 2040, în mare parte din cauza alimentelor ieftine și nesănătoase, potrivit unui studiu Public Health Scotland – ceea ce va crește riscul de deces prematur.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Mâncarea de tip fast food, cauză de obezitate pentru tot mai mulți copii

Stilul de viață care îl ajută pe actorul Tom Cruise în vârstă de 63 ani să arate ca la 23 ani. Primul pas: Trebuie să fie la sală de la 5:30 dimineața

CANCERUL uterin, în creștere alarmantă la nivel mondial. Alimentele ultra-procesate, „otrava” care alimentează această maladie mortală