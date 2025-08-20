Creveți congelați cu urme de radioactivitate, vânduți în cel mai mare lanț alimentar din America/De ce este periculos CESIUL-137

Autoritățile din Statele Unite au anunțat retragerea urgentă de pe rafturile magazinelor a unor loturi de creveți congelați importați din Indonezia. Măsura a fost luată după ce în pachetele înghețate a fost depistat cesiu-137, un izotop radioactiv periculos pentru sănătate.

Potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), produsele provenite de la compania indoneziană PT. Bahari Makmur Sejati au fost, deja, distribuite în 13 state americane.

Ordinul FDA, executat numaidecât

Marfa a fost comercializată prin rețeaua de supermarketuri Walmart, cel mai mare lanț alimentar din America și un colos la nivel mondial.

Specialiștii FDA au subliniat că nivelul de contaminare identificat este unul redus și nu constituie o amenințare imediată pentru populație. Totuși, expunerea repetată chiar și la doze mici de cesiu-137 (un izotop radioactiv) este asociată cu un risc crescut de apariție a cancerului.

Deși produsul nu pune în acest moment în pericol direct sănătatea consumatorilor, circumstanțele în care a fost procesat ridică semne de întrebare, arată un comunicat de presă al FDA.

În consecință, pentru a elimina orice risc, autoritățile americane au cerut Walmart să inițieze o campanie rapidă de retragere de pe piață a creveților congelați proveniți din Indonezia și să îi anunțe pe clienți să nu consume produsele vizate.

Deocamdată, nu există dovezi clare că toate loturile distribuite ar fi afectate, însă decizia a fost luată ca măsură de precauție.

Cesiul-137, reziduu radioactiv rezultat în urma proceselor nucleare, rămâne activ zeci de ani și poate provoca daune grave organismului uman în cazul unei expuneri îndelungate.

Consumers, distributors, and retailers should not eat, serve or sell impacted lots of Great Value raw frozen shrimp sold at Walmart. For more information on lot codes, production dates and actions you should take read FDA’s advisory. https://t.co/eO87TdXbtx pic.twitter.com/vU1Brqg89Q — U.S. FDA Human Foods Program (@FDAfood) August 19, 2025

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Guvernul declară război COLETELOR Temu și Shein. Noua taxă pentru românii care comandă pe internet

Bacterie periculoasă pentru organismul uman, depistată în apele Mării Negre. Medicii recomandă metode de precauție

Bacterii de origine fecaloidă descoperite în shaorma vândută pe litoral!