Cristoiu anunță vești bune pentru Nicușor Dan după incidentul cu drone: „În sfârșit are o dronă pe care să o pipăie”

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată în exclusivitate de Gândul, imaginile cu drona rusească, căzută în Satul Cuhureștii de jos, din Republica Moldova. Cristoiu a amintit reacția președintelui Nicușor Dan, după incidentul din data de 13 septembrie, când o dronă a invadat spațiul aerian românesc. Publicistul a afirmat ironic: „în sfârșit o dronă pe care Nicușor Dan o poate atinge”.

Ion Cristoiu a avut un dialog savuros cu jurnalistul Ionuț Cristache, pe tema dronei cu inscripția „Z”, care a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești.

„Cum a aterizat pe plăcile alea, pur și simplu așezată, zici că a fost pusă cu mânuța acolo, îngrijită”, a fost observația lui Ionuț Cristache despre incidentul din Republica Moldova. „Cade și ea într-un firesc, se prăbușește, adică nu vine ca o foaie de hârtie, ca o frunză pe un râu”, a adăugat jurnalistul.

Publicistul Ion Cristoiu a răspuns, într-o notă ironică, cu aluzie la declarațiile lui Nicușor Dan din luna septembrie față de un incident similar:

„Primul lucru, vreau să remarc: aștept ca domnul președinte Nicușor Dan, să se ducă urgent la față locului, să vâre mâna în ea. Așa a zis el, a pune mâna”, a comentat Ion Cristoiu.

Nicușor Dan, după ce o dronă a survolat spațiul aerian al României: „Nepunând mâna pe ea, nu putem ști ce avea înăuntru”

La data de 13 septembrie, o dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României. Deși dispozitivul zburător a survolat timp de 50 de minute spațiul aerian, acesta nu a fost doborât, fapt care a generat o serie de discuții, privind securitatea națională.

Președintele Nicușor a încercat să explice, a doua zi, la postul Antena 3, motivul pentru care drona nu a fost doborâtă. Întrebat dacă drona era înarmată, liderul de la Cotroceni a menționat că nu se poate ști, din moment ce „nu a pus mâna pe ea”.

„Eu nu am informația asta, pentru că avea ceva înăuntrul ei care nepunând mâna pe ea , nu putem ști ce avea înăuntru”, a afirmat președintele.

