CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea fostului ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, în prezent vizat de un dosar penal al DNA și pentru lipsa de reacție în cazul lui Calin Georgescu. „E o ramură nouă, matematică prezidențială, pe care subsemnatul n-o înțeleg”, spune CTP.

Într-o postare pe Facebook, intitulată „Mită anticorupție și matematică prezidențială”, CTP susține că în Justiția din România se desfășoară procesul cu ușile deschise: „Magistrații versus Poporul Român”, iar pe ambele părți, nu se înregistrează opinii separate.

„Niciun om de bun-simț și de bună conștiință din țara asta nu aprobă comportamentul magistraților. Iar în rândul respectivilor magistrați, nu e nicio voce care să iasă din turma strâns unită în jurul lui Savonea și Costache, ca pe vremea lui Ceaușescu”, susține jurnalistul.

El arată că problema a depășit deja nivelul politic și a devenit una morală. Potrivit gazetarului, în mintea magistraților, „independența” Justiției înseamnă să ai pensia egală cu salariul uriaș și să nu dai socoteală pentru ce faci.

„Președintele Dan ne spune iarăși că magistrații muncesc mult, dar nu și că, de ani de zile, niciunul dintre ei nu a fost cercetat, tras la răspundere.

Hotărâri judecătorești incredibile, revoltătoare, puneri în libertate ale unor hoți, escroci, violatori, criminali, prescripții după procese care au ținut ani întregi, nimeni nu a anchetat aceste strâmbătăți. Judecătoarea din Constanța care, cu dosarul în față, l-a strigat pe copilul ucis Sebastian, crezând că e în sala de judecată, și care, la întrebările presei, a tăcut tot timpul mestecând gumă, e bine-mersi. Inspecția Judiciară? Ce-o fi aia și cu ce se ocupă?”, arată CTP.

Ce dau de înțeles, de fapt, magistrații?

„Că domniile lor sunt foarte sensibili la mită: când apare una mare, mâna li se întinde singură după ea. Prin urmare, unica modalitate de a se preîntâmpina asta este să li se dea o mită grasă de la stat. Adică, cetățenii contribuabili să plătească o mită anticorupție Justiției.

Politicienii, chiar dacă scapă cu ajutorul Justiției, pot fi sancționați la vot de către cetățeni. Magistrații, nu. Ei se numesc în funcții ei între ei. Procurorii șefi ai Parchetului General și DNA sunt numiți de către președinte”, adaugă el.

CTP:„Președintele Dan ne servește o porție de creier pane”

Referindu-se la numirea lui Vlad Voiculescu, CTP spune că „președintele Dan ne servește o porție de creier pane”.

„L-a numit pe dl Vlad Voiculescu consilier onorific. Un consilier de onoare, totuși urmărit penal în dosarul achiziționării de vaccinuri în pandemie? Apoi, iată cum sună atribuțiile lui Voiculescu în această calitate: se va ocupa de „reziliență, inovație și solidaritate europeană”. Reziliență? Față de ce? Se bate cu cineva și trebuie să reziste traumelor pe termen lung? Sau, inginerește vorbind, e vorba de proprietatea unui material de a reveni la forma inițială după ce a fost deformat? Sau, cine știe, reziliența va fi a dlui Voiculescu în postul de la Cotroceni.

Inovație? Ce fel, în ce domeniu, fizică cuantică, inteligență artificială, metalurgie, bucătărie, politologie?

Solidaritate europeană? Dl Voiculescu este, oricum, europarlamentar, deci, se presupune că face totul pentru solidaritatea României cu Europa și invers. Dar poate o fi vorba de solidaritatea Portugaliei cu Germania, a Franței cu Bulgaria?…”, explică Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul critică faptul că președintele Nicușor Dan evită să răspundă direct la întrebarea dacă fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi fost colaborator al serviciilor secrete: „Președintele Dan ne spune, zâmbind din greu, că vom afla dacă Georgescu a fost agent acoperit SIE când va fi prezentat un raport. Data: neprecizată. Mi se pare absurd. Georgescu Dumnezeilă se află sau nu în arhiva SIE ca agent acoperit. Atât. Că, de obicei, agenții acoperiți nu sunt deconspirați de servicii e altceva, care nu ține de zâmbete și rapoarte. Dar, măcar, să fie spus limpede”.

„Mă gândesc totdeauna la dl Nicușor Dan ca la un matematician de excepție. Adică precis, riguros, noncontradictoriu, complet în afirmații. Ipoteză, concluzie, demonstrație. Însă, multe din ce aud de la d-sa în ultima vreme sunt eschive, ăăăuri aproape ca Ciucă, abureli, viraje politicoide. E o ramură nouă, matematică prezidențială, pe care subsemnatul n-o înțeleg”, concluzionează CTP.

