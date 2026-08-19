Ministrul Educației le cere parlamentarilor să schimbe regulile în ceea ce privește admiterea la liceu care ar urma să intre în vigoare începînd cu 2027.

Mihai Dimian susține că Ministerul Educației nu a decis recent instituirea concursului de admitere. Potrivit ministrului, posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere este prevăzută încă din Legea învățământului preuniversitar adoptată în 2023.

Reacția vine după controversele apărute în jurul proiectului de ordin privind organizarea admiterii la liceu și a Evaluării Naționale.

Mihai Dimian: ”Organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister”

Ministrul Educației explică faptul că această regulă nu reprezintă o decizie luată recent de Minister. Parlamentul a stabilit încă din 2023 cadrul în care liceele pot organiza propriul concurs.

”Despre concursul de admitere la liceu prevăzut pentru 2027:

1. Concursul de admitere nu este o propunere făcută acum de Minister.

Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, că unitățile de învățământ liceal pot organiza, începând cu admiterea din 2027, concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite.

Concluzie: Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar Ministerul are obligația să pună în aplicare legea în vigoare.

2. Nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister.

Aceeași lege stabilește o diferență clară între Evaluarea Națională și concursul de admitere.

Evaluarea Națională este organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. În schimb, în cazul concursului de admitere, legea prevede: „Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ.”

Concluzie: Nu Ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învățământ. Parlamentul a stabilit acest lucru prin lege, în urmă cu trei ani”, a scris ministrul interimar pe pagina sa de Facebook.

”Educația nu trebuie sa fie tărâmul războiului politic!”

Ministrul spune că parlamentarii pot să initieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc, sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere.

”Din acest motiv proiectul de ordin conține detalii privind organizarea Evaluării Naționale – inclusiv aspecte precum supravegherea video și anonimizarea lucrărilor –, deoarece acestea intră, potrivit legii, în atribuțiile Ministerului. În schimb, detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite, în limitele legii, de unitatea de învățământ care decide să utilizeze această posibilitate.

Dar, rolul dezbaterii publice a unui proiect de ordin este tocmai acela de a îmbunătăți proiectul. Toate propunerile formulate oficial în cadrul procesului de consultare vor fi analizate, iar cele care sunt compatibile cu prevederile legii vor fi evaluate inclusiv din perspectiva integrării lor în forma finală a proiectului.

3. Ministerul are și obligații stabilite explicit prin aceeași lege în legătură cu acest concurs.

Legea din 2023 atribuie Ministerului responsabilități privind elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere și stabilirea datei desfășurării acestuia, în corelare cu calendarul Evaluării Naționale. Aceste elemente trebuie stabilite în timp util pentru anul școlar 2026–2027.

În concluzie, educația nu trebuie sa fie tărâmul războiului politic! Apelez la înțelepciunea parlamentarilor să continuăm buna colaborare avută până acum în cadrul celor 5 luni de mandat și să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educatiei si Cercetarii la nerespectarea legii, ci să initieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc, sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere”, a mai precizat ministrul interimar al Educației.

”Nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu”

Ministrul precizează că, la nivel personal, nu este un susținător al unui examen separat de admitere la liceu.

”Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință. Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puțin în fața unor prevederi legale. De asemenea, începând cu 5 mai, Ministerul nu mai poate iniția proiecte de lege și nici ordonanțe de urgență. Însă a oferit și oferă tuturor parlamentarilor suportul necesar pentru inițiative legislative privind educația și cercetarea.

Am discutat în această săptămână cu mai mulți parlamentari, de la diverse partide parlamentare, și cred că se poate constitui o majoritate parlamentară în jurul inițiativei de prorogare a termenului de aplicare a acestei prevederi legale, timp în care se poate stabili, cu răbdare și prin dialog constructiv, calea de urmat. Mulțumesc, în special, doamnei deputat Raluca Turcan care s-a oferit să inițieze acest demers parlamentar”, a încheiat Mihai Dimian.

Raluca Turcan cere amânarea introducerii admiterii la liceu și schimbarea Evaluării Naționale

Deputata PNL Raluca Turcan a depus, marți, un proiect de lege prin care propune amânarea aplicării noilor reguli privind examenele de la finalul clasei a VIII-a.

Dacă proiectul va fi adoptat, noile modalități de admitere la liceu și de evaluare a elevilor nu s-ar mai aplica generației care intră în clasa a VIII-a în 2026, ci elevilor care în această toamnă încep clasa a V-a. Turcan susține că o schimbare de asemenea amploare nu trebuie făcută în grabă și că este nevoie de o dezbatere amplă înainte ca noile reguli să intre în vigoare.

”Admiterea la liceu și evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a VIII-a pot să fie procese mult mai bune și mai corecte decât cele din prezent. Altfel, nu se justifică o schimbare! Pentru că lucrurile bune nu se fac în grabă, depun o propunere legislativă, prin care noile modalități de admitere la liceu și de testare a performanțelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2026-2027”. arată deputata.

Salvați Copiii România cere renunțarea la posibilitatea liceelor de a organiza concursuri proprii de admitere în clasa a IX-a

Salvați Copiii România cere renunțarea la posibilitatea liceelor de a organiza concursuri proprii de admitere în clasa a IX-a din 2027 și menținerea repartizării computerizate ca mecanism unic de admitere la liceele de stat, cu excepția probelor de aptitudini pentru filiera vocațională.

Organizația avertizează că examenele suplimentare vor crește nevoia și costurile meditațiilor, vor avantaja elevii din familiile cu venituri mai mari și vor accentua inechitățile deja existente în sistem.

”Organizația Salvați Copiii România solicită revizuirea posibilității unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu, considerând că favorizează menținerea inechităților din educație și creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditații copiilor. O consultare realizată recent de Organizația Salvați Copiii în rândul elevilor cu vârsta între 10 și 17 ani arată că aproape jumătate dintre respondenți (43%) fac meditații, iar cea mai mare incidență a fenomenului se înregistrează în rândul celor cu vârsta gimnaziului (57% vs 35% în cazul liceenilor).

Dintre copiii ce spun că merg la meditații, mai mult de jumătate (55%) urmează meditații la cel puțin două materii. Odată cu adăugarea unor forme și discipline suplimentare de examinare, ne putem aștepta ca incidența și costul meditațiilor să crească, iar echitatea admiterii în învățământul liceal să aibă și mai mult de suferit.

Organizația amintește că OCDE a recomandat ca orientarea/direcționarea elevilor la trecerea spre învățământul secundar superior să țină seama de mai multe dovezi privind aptitudinile și interesele, nominalizând expres notele din clasele a VII-a și a VIII-a”, se arată în comunicatul transmis de Salvați Copiii.