„Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun. Autorităție metropolei de pe Coasta de Vest au emis ordine de evacuare

24 dec. 2025, 12:01, Actualitate
„Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun / Sursa FOTO: Shutterstock

Autoritățile din Los Angeles au emis ordine de evacuare, deoarece în statul american California sunt așteptate ploi torențiale, ceea ce a stârnit temeri privind inundații periculoase în Ajunul Crăciunului.

Un coridor masiv de precipitații, cunoscut sub numele de „râu atmosferic”, care transportă vapori de apă înmagazinați în tropice, urmează să lovească sudul Californiei de marți până în weekend.

„O furtună foarte periculoasă”

„Aceasta este o furtună de Crăciun foarte periculoasă. Cele mai importante precipitații sunt așteptate, miercuri, 24 decembrie, în Los Angeles. Sunt posibile inundații bruște și inundații urbane, precum și alunecări de teren și căderi de pietre de pe munți”, a avertizat Serviciul Național de Meteorologie (NWS).

Confruntat cu aceste riscuri, șeriful din Los Angeles, Robert Luna, a anunțat că peste 100 de locuințe au primit ordine de evacuare și că vaste zone din orașul californian se află sub preavize de evacuare. Locuitorii afectați „trebuie să înceapă să se pregătească pentru o evacuare rapidă”, a îndemnat el.

Cartierele luxoase Pacific Palisades și Malibu, care de curând au fost devastate de incendii puternice, sunt sub vigilență sporită, deoarece ploile abundente așteptate ridică îngrijorări cu privire la alunecările de teren.

De asemenea, vor fi rafale puternice de vânt, ceea ce provoacă îngrijorări cu privire la pene de curent și blocaje rutiere, în cazul în care cad copaci pe șosele.

În acest context, autoritățile meteorologice au îndemnat persoanele care călătoresc în perioada sărbătorilor să dea dovadă de extremă prudență.

Cele mai noi