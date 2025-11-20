Afirmațiile medicului pneumolog Flavia Groșan au generat multe polemici de-a lungul timpului. Aceasta a fost aspru criticată nu numai de Colegiul Medicilor, ci și de persoane publice cum ar fi Andrei Caramitru, Lucian Mândruță, dar și de Raed Arafat, șeful ISU.

Raed Arafat a reacționat vehement la afirmațiile Flaviei Groșan din martie 2021, în plină pandemie de Covid, în care susținea că a vindecat aproape 1000 de persoane infectate cu Sars-Cov-2, după o schemă personală de tratament. Aceasta acuzase, de asemenea, că medicii „omoară oameni în spitale”.

Raed Arafat, despre Flavia Groșan: „ Actul medical se face pe bază de ştiinţă medicală”

Raed Arafat a subliniat că orice tratament trebuie să se bazeze pe argumente științifice bine documentate și demonstrate.

”Medicina nu se susţine în stradă din punct de vedere al practicii actului medical. Actul medical se face pe bază de ştiinţă medicală şi pe bază de protocoale medicale care sunt dovedite, care sunt stabilite prin cercetare. Am evitat să intru în polemici de acest gen, pentru că nu este nici prima, nici ultima dată când avem colegi care vin cu păreri contrare părerilor generale care există din punct de vedere medical. Dar ce v-am zis cred că explică un punct de vedere. Noi, ca medici, când comunicăm cu populaţia, dacă începem să comunicăm toate aspectele ştiinţifice, în detaliu, s-ar putea să-i derutăm atât de mult încât să nu mai înţeleagă nimeni despre ce este vorba. Deci ca să înţelegi anumite lucruri faci şase ani de medicină, mai faci încă cinci ani de specializare, mai cumulezi experienţă. Când discutăm între noi, ca medici, înţelegem anumite nuanţe şi anumite lucruri, dar când intrăm în amănunte pot să devină derutante pentru populaţie. Şi trebuie să le explici pe înţelesul tuturor. Asta este o problemă cu care ne-am confruntat în România. Şi în alte ţări. Colegi care ies şi explică nişte lucruri care nu sunt pe înţelesul tuturor şi atunci induc oamenii în eroare. Mai mult decât atât nu cred că o să intru să comentez acest caz”, a declarat Raed Arafat.

Flavia Groșan, replică pentru Raed Arafat: „Nu am apărut din spuma mării”

Flavia Groșan i-a dat replica lui Raed Arafat într-o postare pe Facebook.

„Doamnelor si domnilor, vorbiți de studii clinice. Eu nu am apărut din spuma marii. Eu am făcut cercetare de mare calibru ca Principal Investigator in multe studii clinice de mare anvergura internațională. Acum folositi acele medicamente, iar eu am fost acolo, cum unii nu vor fi niciodată in viața asta. Toate se fac la timpul lor. Acum nu mai am timp de știința. Acum folosesc ce am învățat din ele, aplic si vindec oameni. Va pupa mama! PS Hai, gata cu vorbăria. Intru pe front. Acolo se câștiga bătăliile. Nu cu un ochi pe Netflix si cu altul pe pagina de FB a doctoriței afurisite din Oradea sa vedem ce a mai postat :)))))”, a scris dr. Flavia Groşan pe Facebook.

Lucian Mândruță, despre Flavia Groșan: „Un om bolnav cu posibil impact asupra discernământului”

În octombrie 2025, s-a aflat că Flavia Groșan a intrat în comă de gradul patru, după ce fusese diagnosticată cu cancer în metastaze și refuzase tratamentul.

La acel Lucian Mândruță, jurnalistul care a criticat-o pe doctoriță în pandemie pentru părerile sale, a transmis că boala i-ar fi afectat discernământul, motiv pentru care aceasta ar fi continuat să publice postări controversate, în ciuda detractorilor.

„Un om bolnav, cu o suferință cu posibil impact și asupra discernamantului – azi aflăm că avea și metastaze cerebrale – a fost un reper medical, lider de opinie si mega-conspiraționist urmărit de milioane de oameni”, a scris Lucian Mîndruță pe contul său de Facebook.

Andrei Caramitru, despre Flavia Groșan: „O luase razna din cauza situației groaznice medicale”

Andrei Caramitru a fost, de asemenea, un critic al medicului Flaviei Groșan. La aflarea veștii că aceasta se află în comă profundă la spital, bolnavă de cancer în stadiu terminal, Caramitru a afirmat că aceasta „era clar dusă cu pluta o luase razna din cauza situației groaznice medicale”.

„Mulți m-au rugat să îmi zic părerea despre Groșan, “medicul” conspiraționist. Femeia era clar dusă cu pluta o luase razna din cauza situației groaznice medicale. Refuza realitatea, știința, diagnosticele, adevărul – ca să își păstreze o speranță personală. O reacție cognitivă cumva normală într-o situație tragică, disperată. Rușinea absolută și nenorocirea și răul este de la cei care au încurajat-o, au invitat-o pe platouri, de la rețelele sociale care au permis așa ceva să se întâmple. Din păcate a adus moarte multă în jur această doamnă, a condamnat enorm de mulți, are pe conștiință ceva inimaginabil. Dumnezeu să o judece și să o ierte, ca altceva ce putem spune. Și Dumnezeu să îi judece și pe cei care i-au amplificat mesajele criminale. Ea are o scuză – ei nu, scrie Caramitru pe Facebook.

Flavia Groșan a murit

Medicul Flavia Groșan a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor.

În urmă cu o săptămână, aceasta fusese transferată de la secția de Anestezie Terapie Intensivă în cea de Pneumologie. Cu toate că nu mai era asistată respirator, starea ei a fost în continuare foarte gravă, în comă de gradul 4.

