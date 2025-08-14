FCSB s-a despărțit de Andrei Gheorghiță, care a semnat cu U Cluj, sub formă de împrumut.

Andrei Gheorghiță a venit la FCSB în ianuarie, de la Poli Iași.

„Campionii României anunță că jucătorul Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025-2026. Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii săi colegi!” arată FCSB.

A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga

Gheorghiță a jucat 15 meciuri la FCSB și a marcat un gol.

„Cluburile FC Universitatea Cluj și FCSB au ajuns la un acord privind împrumutul pe un sezon, cu opțiune de cumpărare, al atacantului de bandă Andrei Gheorghiță (23 de ani).

Născut la București în 16 iulie 2002, Andrei Gheorghiță și-a împărțit perioada de juniorat între cinci echipe locale și din zonele limitrofe: Sportul Studențesc București, Regal Sport București, Concordia Chiajna, Sport Team București și Academica Clinceni.

Ulterior, a făcut trecerea la CAO 1910 Oradea, pentru care a debutat în liga a treia, în sezonul 2021-2022, urmând ca la finalul stagiunii să fie transferat de o altă formație din al treilea eșalon, FC Bihor.

În vara anului 2023, după evoluții apreciate la cele două echipe orădene, Gheorghiță a făcut direct pasul la prima ligă, acolo unde a debutat pentru Poli Iași într-o partidă cu CFR din runda inaugurală a sezonului 2023-2024.

Ba mai mult, în 18 septembrie 2023, a marcat primul său gol în Superligă, într-un meci cu Botoșani (1-1), securizând, prin reușita sa, un punct în vistieria Politehnicii.

În această stagiune de debut, jucătorul de bandă care poate evolua și atacant central a totalizat 29 de prezențe pentru Poli Iași, reușind să marcheze de două ori și să mai contribuie cu o pasă decisivă” notează siteul echipei U Cluj.

FCSB joacă joi cu FC Drita în cea de-a doua manșă a turului al treilea preliminar al Europa League.