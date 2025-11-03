Culmea ironiei! Statul este principalul datornic al… statului. Sute de companii, somate de ANAF să-și plătească datoriile. Sumele se apropie de 10 miliarde de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va trimite notificări către toate companiile de stat care au restanțe la buget.

Potrivit instituției, 249 de firme de stat datorează statului peste 9,4 miliarde de lei și trebuie să achite sumele până la data de 30 noiembrie 2025. ANAF le încurajează să-și plătească datoriile sau să solicite eșalonarea plăților, dacă nu pot achita integral. Dacă datoriile nu sunt plătite până la finalul lunii, instituția avertizează că va începe executările silite.

„Totodată, informăm companiile de stat asupra faptului că neachitarea până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 a obligațiilor fiscale restante, va determina ANAF să întreprindă demersurile necesare prevăzute de lege, în vederea recuperării acestora, inclusiv demararea sau continuarea, după caz, a măsurilor de executare silită,” transmite ANAF.

SURSE FOTO: Mediafax foto

RECOMANDAREA AUTORULUI: