Sorin Avram
04 nov. 2025, 07:49, Actualitate
Cum a început a doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Peste 200 de percheziții în toată țara, marți: delapidare, camătă, violarea vieții private

A doua zi a Operațiunii Jupiter 4 a început cu peste 200 de percheziții domiciliare. Astfel, marți sunt puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe județe ale țării. Prejudiciul estimat depășește 16 milioane de lei. Sunt cercetate infracțiuni diverse, între care delapidare, violarea vieții private, furt, abuz în serviciu.

Este cea de-a doua zi a operațiunii „JUPITER 4”.

  • Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, marți se desfășoară 42 de acțiuni operative, în cadrul cărora au loc 211 de percheziții domiciliare.
  • Sunt puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe județe ale țării.

Perchezițiile au ca scop identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății, prejudiciul estimativ fiind de 16.011.512,04 lei, 250.000 euro, 283.000 dolari.

Ce infracțiuni sunt vizate

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, violarea vieții private, abuz în serviciu, infracțiuni silvice, camătă, abuz de încredere, înșelăciune, furt calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

„În cadrul operațiunii, accentul este pus și pe combaterea infracțiunilor silvice, care reprezintă o amenințare gravă la adresa mediului înconjurător, punând în pericol biodiversitatea, resursele forestiere și echilibrul ecologic, fiind esențială prevenirea acestor fapte pentru protecția durabilă a pădurilor și a comunităților care depind de ele”, transmit anchetatorii.

