Cum a reacționat Adriana Stoicescu, judecătoarea pe care Georgescu voia s-o facă ministru al Justiției, după trimiterea lui în JUDECATĂ

Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a reacționat după ce dosarul Georgescu-Potra, privind tentativele de răsturnare a ordinii constituționale, a fost trimis în judecată.

În trecut, în 2019, Călin Georgescu a încercat să o convingă pe Stoicescu să accepte funcția de minsitru al Justiției, fiind convins de faptul că în viitor va deveni președintele României. Judecătoarea a refuzat oferta, iar ulterior a fost audiată doar în calitate de martor în dosar. Procurorii nu au putut să o pună sub acuzare, astfel că ancheta a fost clasată.

Reacția Adrianei Stoicescu nu a întârziat să apară, aceasta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj ferm:

„Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem?

Mulţumesc celor au fost alături de mine.

Mulţumesc pentru eleganţă şi profesionalism celor cu care m-am intersectat.

Rămân în profesie pentru a mă asigura că NICIODATĂ nu ne vom întoarce la anii de glorie ai hăiturii magistraţilor.”

Călin Georgescu și Horațiu Potra, alături de alte 21 de persoane, au fost trimiși în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. Ancheta a scos la iveală că grupul paramilitar condus de Potra pregătise proteste violente în București, cu scopul de a împiedica exercitarea puterii legitime și de a schimba ordinea constituțională.

Surse foto: Facebook Adriana Stoicescu / Mediafax Foto – Andreea Alexandru

