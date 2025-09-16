Cum a reacționat Adriana Stoicescu, judecătoarea pe care Georgescu voia s-o facă ministru al Justiției, după trimiterea lui în JUDECATĂ

Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, a reacționat după ce dosarul Georgescu-Potra, privind tentativele de răsturnare a ordinii constituționale, a fost trimis în judecată.
În trecut, în 2019, Călin Georgescu a încercat să o convingă pe Stoicescu să accepte funcția de minsitru al Justiției, fiind convins de faptul că în viitor va deveni președintele României. Judecătoarea a refuzat oferta, iar ulterior a fost audiată doar în calitate de martor în dosar. Procurorii nu au putut să o pună sub acuzare, astfel că ancheta a fost clasată.
Reacția Adrianei Stoicescu nu a întârziat să apară, aceasta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj ferm:
„Acum înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem?
Mulţumesc celor au fost alături de mine.
Mulţumesc pentru eleganţă şi profesionalism celor cu care m-am intersectat.
Rămân în profesie pentru a mă asigura că NICIODATĂ nu ne vom întoarce la anii de glorie ai hăiturii magistraţilor.”
Surse foto: Facebook Adriana Stoicescu / Mediafax Foto – Andreea Alexandru
