Cum a reușit o femeie să ajungă la vârsta de 117 ani. Care a fost secretul longevității sale, potrivit medicilor spanioli

Medicii au investigat cazul special al unei femei care a trăit până la vârsta de 117 ani. Din dorința de a afla care a fost secretul longevității sale, medicii spanioli au intentat analize asupra unor factori biologici care au avut rol de protecție.

Maria Branyas Morera s-a stins din viață anul trecut, la vârsta de 117 ani. Cazul ei, însă, a stârnit curiozitate în rândul multor medici și experți, cu gândul de a afla care au fost factorii care au contribuit la longevitatea sa.

Femeia se născuse în 1907, în San Francisco, iar câțiva ani mai târziu, în 1915, s-a mutat în Catalonia. A supraviețuit celor două Războaie Mondiale, dar și războiului civil spaniol și pandemiei de coronavirus. S-a recuperat după infectarea cu Covid-19, la 113 ani.

Care a fost secretul longevității în cazul Mariei Morera, femeia care a murit la 117 ani

De-a lungul analizelor, medicii au semnalat prezența semnelor clare de bătrânețe extremă, însă longevitatea sa ar fi fost stimulată de anumiți factori biologici care au protejat-o de bolile care apar la bătrânețe.

„Regula obișnuită este că, pe măsură ce îmbătrânim, ne îmbolnăvim mai mult, dar ea a fost o excepție și am vrut să înțelegem de ce. Pentru prima dată, am putut separa bătrânețea de boală”, a spus Dr. Manel Esteller de la Institutul de Cercetare a Leucemiei Josep Carreras din Barcelona.

I-a invitat pe medici să îi analizeze organismul

Cu câțiva ani înainte de a se stinge din viață, Maria Branyas Morera i-a invitat pe medici să analizeze factorii care au ajutat-o pe femeie să fie longevivă. În acest sens, înainte cu un an de a trece în neființă, medicii spanioli au efectuat o serie de teste medicale. I-au prelevat probe (sânge, salivă, urină, scaun), au efectuat teste asupra genei sale și au făcut o descoperire surprinzătoare.

Ce au descoperit medicii spanioli?

În urma analizelor, medicii spanioli au descoperit care dintre gene erau activate sau dezactivate, dar și ce tipuri de proteine avea în organism sau diversitatea microbilor din intenstin. Semnele bătrâneții erau vizibile, iar medicii au descoperit că sistemul imunitar era predispus la inflamații, dobândind și mutații care ducea la leucemie. Chiar și în aceste condiții, organismul ei a fost protejat, până la 117 ani.

Dieta ei conținea 3 iaurturi, zilnic

În urma unei analize asupra ADN-ului femeii, medicii au descoperit variante genetice care au contribuit la protejarea celulelor inimii și a creierului în fața demenței și a unor boli. Pentru că a avut un nivel scăzut de inflamație în corp, riscul apariției cancerului a fost diminuat. În același sens, riscul a fost scăzut și pentru apariția diabetului.

„Toate acestea sunt esențiale, deoarece sunt legate de boli tipice la persoanele în vârstă și, în final, te omoară. Era cu cel puțin 10 până la 15 ani mai tânără decât vârsta ei cronologică”, a precizat dr. Manel Esteller.

Pe de altă parte, doctorul susține că nu este vorba doar de genetică, ci și de stilul de viață al femeii. Dieta Mariei conținea, de pildă, 3 iaurturi pe zi și, de-a lungul timpului, a evitat să consume alcool și să fumeze, arat The Guardian.

