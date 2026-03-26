Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Constanța: Costă doar 20.000 euro

Prețurile oscilează pe piața imobiliară din România, iar achiziționarea unei locuințe a devenit, pentru unii dintre cetățeni, un vis îndepărtat. Creșterile consistente ale prețurilor la apartamente și garsoniere împiedică, uneori, propriul buget și atingerea unui vis al unei persoane, și anume să dobândească statutul de „proprietar”.Există, însă, și anunțuri care uimesc sau care stârnesc interesul. Iată, de exemplu, cum arată cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Costă doar 20.000 de euro.

O persoană a scos la vânzare, pe platforma Olx, o garsonieră în Constanța. Potrivit anunțului, prețul ei este de 20.000 de euro, așa cum se poate observa în imaginea de mai jos. În galeria foto a acestui articol puteți observa cum arată locuința din Dobrogea.

Garsonieră în Constanța de 10 metri pătrați

Locuința are o suprafață de 10 metri pătrați. În anunț se specifică faptul că poate fi construit și un balcon. Garsoniera se află la parter, având acces stradal, în zona CET.

„Camera / garsonieră situată la parter cu acces stradal, situată în zona CET, în suprafață de 10 mp. Posibilitatea de a construi balcon pentru cine dorește mai mult spațiu. Există loc disponibil pentru a îți parca mașina fără plătă, școala 40 aproape, ideală și pentru cineva în vârstă, fiind la parter, nu are încălzire centralizată ceea ce oferă posibilitatea deținerii acesteia și pentru cazare pe timpul verii, fără costuri suplimentare iarna”, se arată în anunț.

Sursă foto: Olx