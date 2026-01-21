Prima pagină » Actualitate » Cum arată Dana Săvuică în costum de baie la aproape 56 de ani. ”Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”

21 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Dana Săvuică a postat, în mediul online, câteva fotografii în care apare în costum de baie. La aproape 56 de ani, vedeta arată cât se poate de bine.  

În data de 23 ianuarie, Dana Săvuuică își aniversează ziua de naștere. Vedeta va împlini anul acesta 56 de ani.

Pe contul său de pe o rețea de socializare, Dana Săvucă a postat mai multe fotografii în care apare în costum de baie. Imaginile sunt însoțite de un mesaj în care aceasta vorbește despre transformările prin care  a trecut odată cu înaintarea în vârstă.

”Mai e putin si implinesc 56 de ani.  Stiu. Ca femeie, nu e usor sa iti accepti varsta. Iar sub fatada feminina, zambitoare, se ascund de multe ori tristeti, regrete, uneori furie pe timpul care trece, pe frumusetea care dispare… Eu intotdeauna am incercat si de multe ori am reusit sa ignor starile care tin de fapt de mindset, cumulat cu schimbari hormonale care apartin stresului, alimentatiei neadecvate, lipsei somnului si nu in ultimul rand menopauzei. Ca femeie, te lupti ca aceste stari sa treaca neobservate. Sunt subiecte tabu.🤫 Acum, uitandu-ma in urma la anii care au trecut, ii pot clasifica dupa pragurile peste care am trecut mai greu”, a menționat Dana Săvuică în mediul online.

”Primul prag a fost cand am inceput sa fiu femeie. Nu mai eram copil iar durerile, crampele si stresul sa nu ma patez in vazul lumii, la scoala imi dadea cu anxietate si transpiratie in fiecare luna. Al doilea prag a fost cand am aflat ca aveam niste chisturi ovariene si ca probabilitatea de a avea copii era foarte mica. De aceea, cand am ramas ca prin miracol insarcinata, am tinut copilul care este si singurul, de altfel. Aveam 23 de ani. Al treilea prag a fost operarea chisturilor si oprirea functiilor ovarelor prin micsorarea lor din cauza chisturilor. Adio, copii. Al patrulea a fost intrarea la menopauza, care a venit cu semnale inca de la 47 de ani. Si ce legatura are aceasta poveste cu imaginile postate?”, a precizat vedeta.


”Cand am intrat la menopauza, doctorul ginecolog mi-a spus urmatorul lucru: femeia ajunsa la maturitate va incepe sa se simta precum desertul. Va avea bufeuri, pielea i se va usca, se deshidrateaza usor, asa ca ea trebuie sa se apropie de mare. Proprietatile saline fac minuni pentru corpul femeii, sunetul valurilor si ritmicitatea lor o calmeaza, iar razele soarelui ii dau vitalitate. Aaa ca aceste cuvinte au fost ca un declic in mintea mea. Sa calatoresc si sa urmaresc marea si soarele”, a încheiat aceasta.

Dana Săvuică a divorțat în urmă cu 10 ani

Dana Săvuică a format o familie, timp de 26 de ani, alături de Răzvan Stanciu, însă mariajul lor a ajuns la final în anul 2016. Cei doi au împreună o fată, Julie.

În urmă cu ceva timp, Dana Săvuică a vorbit despre motivele care au dus la separarea de soț, afirmând că relația lor a fost compromisă și de faptul că s-au căsătorit prea devreme.

