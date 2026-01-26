Cum arată fiul lui Carmen Rădulescu. Imagini nemaivăzute cu acesta

Carmen Rădulescu, în vârstă de 61 de ani, a publicat, în mediul online, câteva fotografii cu fiul său, care luna aceasta și-a aniversat ziua de naștere.

Carmen Rădulescu a apărut prima dată pe scenă la vârsta de trei ani, iar la 14 ani începe deja să participe la diferite festivaluri interjudeţene de muzică uşoară. Este una dintre cele mai cunoscute artiste din generaţia de aur. A lansat şlagăr după şlagăr, printre melodiile care s-au bucurat de un imens succes la public numărându-se cântece precum: „Speranţă, dă-mi speranţă”, „Muzica te cheamă” şi „Nu ştiu”.

În anul 1988, Carmen Rădulescu s-a căsătorit cu Sorin Oprea, fiul dirijorului Paraschiv Oprea. În anul 1989, cântăreaţa l-a adus pe lume pe fiul ei, Sorin. Acesta este de profesie pilot. În data de 22 ianuarie, Carmen Rădulescu și-a sărbătorit fiul, Sorin, care a împlinit 37 de ani.

Cum arată fiul lui Carmen Rădulescu. ”37…?! Când au trecut , Sorinul meu drag ?!”

Pe contul său de pe o rețea de socializare, Carmen Rădulescu a transmis un mesaj emoționant de ziua fiului său. Mesajul este însoțit și de câteva imagini cu Sorin.

”❤️💥😘 La mulți muuuuulți ani fericiți și binecuvântați, puiul meu frumos ! ❤️🍀 Te iubesc până la cer, dincolo de nori… și înapoi! Te îmbrățișez cu toată inima ❤️ Îți doresc tot binele din lume, să fii mereu sănătos și să găsești calea cea dreaptă spre împlinire alături de cei dragi ție!!! Te iubește mama! ❤️🥂💐💥😘 37…?! Când au trecut, Sorinul meu drag ?! 🤷” , a scris artista în mediul online.