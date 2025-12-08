Prima pagină » Actualitate » Cum e viața Alinei Sorescu după divorțul de Alexandru Ciucu. ”Am atâtea lucruri de făcut acum”

08 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Cum e viața Alinei Sorescu după divorțul de Alexandru Ciucu. ”Am atâtea lucruri de făcut acum”
Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a explicat cum este viața sa după divorțul de Alexandru Ciucu. Artista este concentrată pe creșterea fetițelor sale și pe carieră.

Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina și Raisa. Alina Sorescu a anunțat că a introdus acțiunea de divorț la începutul anului 2023, divorțul finalizându-se mult mai târziu.

Alina Sorescu a explicat, într-un interviu pentru revista Unica, cum este viața sa în prezent, după separarea de cel care i-a fost partener de viață.

Cum e viața Alinei Sorescu după divorțul de Alexandru Ciucu. ”Sunt împăcată”

”M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi. Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer. Dar, una peste alta, încerc în fiecare zi, știi, o luptă de zi cu zi. Nu e ceva ce s-a încheiat. Sunt împăcată că (…) am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor”, a declarat Alina Sorescu.

Artista a mărturisit că în acest moment nu se gândește la o nouă relație:

”Când treci printr-o situație atât de complicată și o suferință atât de mare, nu te gândești la momentul ăla. Eu una, cel puțin, nu îl proiectez. Am atâtea lucruri de făcut acum. Legat de fetițe, legat de munca mea, m-am lăsat cufundată în tot ce ține de activitatea mea profesională, cu bucurie, cu un chef nebun. Am o viață foarte plină, în care încerc să mă concentrez pe fetițe și pe profesia mea. Pentru mine, fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat, nu mă gândesc la altceva decât la prezent și la cum să gestionez cât mai bine situația”.

