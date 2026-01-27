Cum evită Maria Constantin conflictele cu soțul ei. ”Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv”

Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a dezvăluit cum evită conflictele cu actualul său soț, Robert Stoica. ”Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv”, a spus artista.



Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu care are un băiat, Codruț, de care este extrem de atașată.

Artista a fost măritată și cu omul de afaceri Marcel Toader, care a încetat din viață în 2019 și de care s-a despărțit cu mare scandal.

În data de 25 iulie 2023, Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit. Cei doi au făcut nunta în data de 4 august 2023.

Maria Constantin a dezvăluit, pentru spynews.ro, cum face pentru a evita tensiunile dintre ea și actualul său partener de viață.

Cum evită Maria Constantin conflictele cu soțul ei. ”Eu sunt genul acela de persoană cu care nu ai ce să te cerți”

”La început, orice relație este frumoasă, pentru că este flacăra aceea. La noi nu prea este cu ceartă, vă spun un secret din casă: Robert, într-adevăr, este puțin mai impulsiv, dar eu sunt genul acela de persoană cu care nu ai ce să te cerți. Și dacă spune ceva, eu îl las în pace și discutăm ulterior. Probabil și experiențele de viață prin care am trecut m-au maturizat enorm de mult. Las lucrurile să se liniștească și după începem să discutăm, pentru că nu rezolvi nimic cu cearta și cu vorbele spuse atunci, pe moment, poate din furie sau pentru că nu mi-a convenit ceva. Lucrurile se discută la rece, în momentul în care amândoi suntem calmi. Și, într-adevăr, eu, de fel, sunt o persoană mai liniștită”, a declarat Maria Constantin.

”Înainte, recunosc, și eu eram o fire mai impulsivă, o persoană care reacționa din primul moment și făceam ca toate alea. Mă mai enervez și eu, dar să te ferească Dumnezeu să mă enervez eu. Rar, dar când m-am enervat este ceva de rău și tocmai de aceea, de multe ori, încerc să-mi păstrez calmul, știu că nu rezolv nimic. Și nu sunt nici genul care se enervează pe moment și apoi îi trece, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Sunt genul care, când m-am supărat, ferească Dumnezeu, nu mai exiști pentru mine. Am avut persoane în viața mea care m-au trădat, într-un anumit fel, și, credeți-mă, persoanele acelea nu mai există”, a adăugat artista.