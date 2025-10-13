Modul în care cureți corect pomii fructiferi din curte. Ce să faci în luna octombrie pentru ca aceștia să aibă o înflorire bogată la primăvară

Ne aflăm în toiul toamnei, iar mulți gospodari se pregătesc să își curețe grădinile și culturile, pentru ca pomii fructiferi să aibă o înflorire bogată la primăvară. Există câțiva pași pe care îi poți urma, pentru a avea o grădină sănătoasă, fără să fie afectată de dăunătorii de peste iarnă.

În luna octombrie, ar fi indicat să se îngrijească pomii fructiferi, pentru ca primăvara următoare să fie înfloritori, iar creșterea lor să nu fie afectată de posibilii dăunători care pot apărea peste iarnă. La scurt timp după recoltă, îngrijirea acestor pomi este necesară, mai ales că urmează să intre în repaus vegetativ. De menționat faptul că activitatea de curățare a arborilor nu este neapărat de ordin estetic, ci pentru a-i menține cât mai sănătoși.

Cum să cureți pomii fructiferi toamna

Mai mulți specialiști în horticultură explică faptul că este necesară toaletarea corectă a arborilor, toamna, îndeosebi a ramurilor afectate. În condițiile în care ramurile nu sunt curățate corespunzător, există probabilitatea ca dăunătorii să afecteze întregul arbore, în timpul iernii. Ramurile pot fi îndepărtate cu o foarfecă de grădină sau chiar cu un fierăstrău de mână. Este indicat ca tăietura să fie apropiată de punctul de ramificare și să nu fie lăsate cioturi.

De altfel, după tăierea ramurilor, zonele afectate pot fi acoperite cu mastic special pentru pomi. De asemenea, horticultorii cu experiență recomandă subțierea coroanei pentru a lăsa lumina să pătrundă și pentru a favoriza circulația aerului. În acest mod, poți preveni apariţia bolilor fungice.

Totodată, este important să cureți scoarța arborilor de mușchi și licheni, utilizând o racletă de lemn. Pomii pot fi văruiți cu var stins și sulfat de cupru. Frunzele și resturile vegetale se vor strânge, iar ramurile tinere pot fi scurtate o treime. Pentru o recoltă bogată, este indicat să fertilizezi solul toamna și să asiguri drenajul lui. De altfel, ar fi indicat să eviți tăierile ramurilor când temperaturile sunt mai mici de 5 grade Celsius, arată Playtech.ro.

Sursă foto: colaj Shutterstock