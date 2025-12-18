Cum îți verifici punctele de penalizare și ce se întâmplă dacă le depășești

Atunci când ai ajuns aproape de limita de puncte, trebuie să știi exact unde te afli. Mulți șoferi conduc fără să știe câte puncte au acumulat, iar când primesc o nouă sancțiune, ei descoperă că sunt deja în zona de suspendare. Problema este că aceste puncte nu sunt o simplă statistică: acestea declanșează automat suspendarea, atunci când se atinge pragul legal.

Astfel, verificarea punctelor se poate face, în practică, prin solicitare către Poliția Rutieră, prin canalele disponibile, ori prin verificarea actelor de sancționare pe care le-ai primit, dacă ai o evidență completă. Astfel că, în loc să te bazezi doar pe memorie, cel mai sănătos obicei este să menții o evidență personală: data faptei, data procesului-verbal, numărul de puncte de penalizare și termenul de expirare.

Punctele se șterg după o perioadă de timp, iar această ferestră mai poate să fie un avantaj pentru cei care sunt aproape de limită. Cei care nu țin o evidență, riscă să conducă „la noroc” și să fie surprinși de o suspendare.

Trebuie să știi că, atunci când se atinge pragul de 15 puncte de penalizare, se dispune suspendarea dreptului de a conduce. În mod uzual, suspendarea este pentru 30 de zile, însă poate crește în cazul recidivei, adică dacă se ajunge din nou la 15 puncte într-un interval relevant. Procedura implică comunicare oficială, termene de predare a permisului, iar, în unele cazuri, posibilitatea de reducere a perioadei, dacă se îndeplinesc condițiile.

O strategie simplă este să reducerea expunerii: evită drumurile unde viteza te tentează, nu te grăbi, limitează condusul în orele aglomerate și fii atent la semnalizare. Iar în momentul în care primești o sancțiune nouă, verifică imediat impactul ei asupra totalului, pentru a nu descoperi prea târziu că ai depășit pragul.

