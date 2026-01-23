Prima pagină » Actualitate » Cum obținea Adolf Hitler victorii fulger, în primii ani din Al Doilea Război Mondial. Militarii germani se transformau în „super-soldați”

Cum obținea Adolf Hitler victorii fulger, în primii ani din Al Doilea Război Mondial. Militarii germani se transformau în „super-soldați”
A fost descoperit unul dintre secretele victoriilor fulger ale Germaniei naziste, în frunte cu Adolf Hitler, în primii ani ai celui de-Al Doilea Război Mondial. Este vorba de un drog puternic, administrat în cantități mari soldaților, care le permitea astfel să lupte și să mărșăluiască zi și noapte, fără oprire.

Metamfetamina, datorită căreia nemții puteau lupta și mărșălui zile întregi, fără somn, le permitea să cucerească teritorii cu o viteză incredibilă. De altfel invazia Poloniei și campaniile ulterioare au șocat întreaga Europă, iar Blitzkrieg-ul, sau „Războiul Fulger”, a combinat tehnologia militară, disciplina și rapiditatea, lăsând aproape fără reacție marile puteri ale vremii.

Între septembrie 1939 și aprilie 1941, Germania a ocupat Polonia, Danemarca, Norvegia, Belgia, Olanda, Franța, Iugoslavia, Grecia și Austria, a devastat părți din Africa de Nord și a început Operațiunea Barbarossa împotriva URSS.

Astfel, tancurile germane au parcurs 385 km prin terenuri dificile, inclusiv Pădurea Ardenilor, în doar 11 zile, ocolind forțele britanice și franceze care se bazaseră pe imposibilitatea traversării Munților Ardeni și pe impenetrabilitatea Liniei Maginot. Parașutiștii aterizau înaintea trupelor, provocând haos în spatele liniilor inamice.

Cum alimenta metamfetamina blitzkrieg-ul și curajul nebunesc al soldaților

Nimeni nu putea ține pasul cu viteza și forța atacurilor germane, pentru că trupele păreau neînfricate și aproape imposibil de oprit. De altfel, atunci, jurnaliștii britanici scriau despre soldații germani că „parcă erau puternic drogați, neînfricați și nebuni”.

Inclusiv premierul britanic de la acea vreme, Winston Churchill, a recunoscut și el șocul provocat de incursiunile nemților.

„Am fost uluit. Nu mă așteptam niciodată să mă confrunt cu invadarea întregii căi de comunicații și a întregii zone rurale de către o incursiune irezistibilă de vehicule blindate. Recunosc că a fost una dintre cele mai mari surprize pe care le-am avut în viața mea”, a scris el în jurnalul său.

Winston Churchill (c)

Cercetările istorice arată că secretul acestei viteze incredibile și al curajului aparent nebunesc al soldaților germani stătea în consumul de droguri.

Soldații primeau amfetamină sub formă de pastile, furnizată chiar de Germania nazistă, pentru a le reduce oboseala, foamea și teama. În consecință, mulți dintre aceștia puteau mărșălui continuu timp de peste 48 de ore, devenind astfel adevărații „super-soldați” ai lui Hitler, potrivit Adevărul.

