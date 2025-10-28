Prima pagină » Actualitate » Cum să prepari granola de casă, rapid și ușor, pentru un mic dejun hrănitor

28 oct. 2025, 14:51, Actualitate
Te-ai gândit vreodată să pregătești granola de casă, însă nu știai exact care sunt ingredientele care nu ar trebui să îți lipsească? Alimentul poate fi consumat sub formă de gustare sau chiar la micul dejun, pentru a-i oferi organismului o masă hrănitoare. Iată mai jos, în articol, cum se pregătesc aceste batoane granola.

Granola de casă nu necesită foarte mult timp pentru a fi pregătită. Acest aliment hrănitor, bogat în vitamine și minerale, poate fi preparat rapid și ușor, acasă, utilizându-te doar de câteva ingrediente. De altfel, poți alege cât de dulce să fie produsul (se poate folosi miere sau zahăr).

Granola de casă: ingrediente și mod de preparare

În general, astfel de batoane conțin cereale, nuci, miere / zahăr și alte ingrediente naturale. Batoanele trebuie să fie coapte corespunzător, pentru a avea o textură crocantă. În compoziție se mai pot adăuga și ingrediente precum: stafide, caise, merișoare, banane și cocos. Conținutul poate fi adaptat în funcție de preferințe și necesitate.

  • 170 de grame de fulgi de ovăz;
  • 200 de grame de nuci (nuci, migdale, alune de pădure, caju, fistic – toate nesărate);
  • 45 de grame de semințe (floarea-soarelui, dovleac, chia, susan, in);
  • 10 grame de stafide;
  • 10 grame de merișoare uscate;
  • 40 de grame de ulei de măsline extravirgin (sau 20 grame de ulei de cocos + 20 grame de ulei de măsline);
  • Un albuș de ou;
  • 40 de grame de pastă de curmale sau 50 grame de miere, sirop de arțar ori sirop de agave;
  • Un praf de sare.

Nucile, semințele, fulgii de ovăz se amestecă într-un bol, apoi albușul se bate până la consistență spumoasă. Se adaugă îndulcitorul, uleiul, sarea, mixul de nuci, apoi se amestecă bine. Compoziția se va întinde pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade Celsius. Compoziția (nu mai groasă de 1 cm) se poate coace timp de 20 de minute. După ce scoți tava din cuptor, se pot adăuga merișoarele, stafidele.

Batoanele granola pot fi hrănitoare / foto: Shutterstock

La ce ajută consumul de granola?

Potrivit specialiștilor în domeniul nutriției, consumul de granola poate aduce o multitudine de beneficii organismului. Pe lângă senzația de sațietate și conținutul bogat în fibre, consumul de granola poate ajuta activ la îmbunătățirea tensiunii arteriale. De asemenea, poate ajuta la reducerea nivelului de colesterol, dar și la reglarea glicemiei. De altfel, granola poate fi o sursă de antioxidanți și poate îmbunătăți sănătatea intestinală, arată stirileprotv.ro.

