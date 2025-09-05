Cum să prepari șnițele de pui fragede la cuptor urmând 3 pași simpli. Truc pentru o textură exterioară crocantă și condimentată

Cum să prepari șnițele de pui fragede la cuptor urmând 3 pași simpli. Există un truc pe care l-ai putea lua în calcul, pentru ca preparatul să aibă o textură exterioară crocantă și condimentată.

Ai în plan să prepari șnițele de pui fragede și gustoase? Este un fel de mâncare ușor de pregătit și nu necesită petrecerea unui timp îndelungat în bucătărie. Există și un truc pe care l-ai putea lua în considerare, pentru ca preparatul să capete o textură exterioară crocantă, condimentată și delicioasă.

Cum să prepari șnițele de pui fragede la cuptor

Poți urma 3 pași simpli pentru a pregăti cele mai gustoase șnițele de pui. În primul rând, trebuie să alegi, cu atenție, carnea pentru acest preparat. Ar fi ideal să alegi piept de pui, iar carnea să fie proaspătă, tăiată uniform. Pentru un gust perfect, poți să marinezi carnea (în lapte sau iaurt, 30 de minute). Al doilea pas important reprezintă modul în care se face condimentarea cărnii. În ultimul rând, coacerea este importantă – temperatura cuptorului trebuie să fie constantă. Trucul pentru o textură crocantă este simplu, în schimb. Pieptul de pui poate fi bătut ușor între 2 foi de copt.

Ingredientele pentru rețeta de șnițele de pui fragede

600 de grame de piept de pui dezosat și fără piele;

Două ouă mari;

100 de grame de pesmet;

50 de grame de făină albă;

Două linguri de parmezan ras (opțional);

O linguriță de sare;

O jumătate de linguriță de piper măcinat;

O jumătate de linguriță de boia dulce sau iute, după gust;

O jumătate de linguriță de usturoi granulat (opțional);

2-3 linguri de ulei de măsline sau de floarea-soarelui.

Cum prepari această rețetă?

Asigură-te că alegi carne de pui proaspătă. Aceasta trebuie să fie feliată în fâșii subțiri, uniforme. Peste bucățile de carne se adaugă condimente (sare, piper, boia, usturoi granulat), apoi se lasă fâșiile la „odihnit”, ca să să pătrundă aromele.

După aceea, adaugi ouăle și sarea într-un bol. În alt recipient amesteci parmezanul ras cu pesmetul.

Fâșiile de carne de pui se trec prin făină, ou și apoi prin pesmetul amestecat cu parmezan. Apoi, bucățile de carne se vor așeza pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. De menționat faptul că hârtia de copt ar trebui unsă cu o lingură de ulei. Apoi, stropești fiecare bucată de carne de pui cu puțin ulei, arată a1.ro.

În cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius vei introduce tava cu șnițele și le vei lăsa circa 20 – 25 de minute, pentru a se rumeni. Temperatura optimă de coacere este de 180-190 de grade Celsius, în cazul unui cuptor electric cu ventilație. Dacă folosești un cuptor pe gaz, asigură-te că ai o temperatură medie spre mare.

Ar fi ideal ca după 10 minute să întorci șnițelele pe cealaltă parte, pentru o coacere uniformă.

