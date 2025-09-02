Rețetă simplă de cartofi la cuptor. Trucul care ajută să le formeze o textură crocantă

Rețetă simplă de cartofi la cuptor. Iată cum pregătești un fel de mâncare savuros, aromat, cu o textură crocantă la exterior. Trebuie să te folosești de un truc simplu în bucătărie, pentru a-i prepara perfect. Iată mai jos!

Utilizatorul „Barbosu”, foarte popular pe internet pentru rețetele și sfaturile pe care le oferă în materie culinară, a arătat cum se pregătește o rețetă simplă de cartofi la cuptor. A oferit un truc simplu și util pentru a pregăti rapid o porție generoasă de cartofi gustoși. Mai întâi, cartofii se curăță și se taie în bucăți „potrivite” ca dimensiune, se adaugă într-o oală și se toarnă apă. Cartofii se vor lăsa la fiert, însă nu peste măsură, așa cum recomandă celebrul bucătar. Se adaugă sare în apă.

„Moale la interior, crocant la exterior. Vreau să fac cartofi crocanți la cuptor, nu orice fel de cartofi. Sunt tăiați mai mari și îi acopăr cu apă și o să pun sare. Destul de generos cu sarea. Și am să-i pun la fiert. Am să dau focul, la început, tare, până când începe să clocotească. Când începe să clocotească, dau focul mititel și îi las fix 10 minute. Ideea e că vreau să-i fierb, dar nu vreau să-i fierb peste măsură, cât să se zdrobească la cea mai mică atingere. Vreau să fie fierți, inclusiv în interior, dar încă să-și mențină forma”, a precizat utilizatorul „Barbosu” pe pagina sa de Facebook.

Rețetă simplă de cartofi la cuptor

Apoi, peste cartofii fierți se toarnă untul topit.

„Am fiert cartofii, i-am scurs de apă, (…) am să pun peste ei niște unt topit. Acum, bineînțeles, poți să pui ulei. Dar, ideal ar fi niște grăsime de rață sau de gâscă. Aia ar fi șmecheria lumii. Grăsimea și untul, pe lângă gust, vor da și o culoare foarte faină.

Acum mai pun niște parmezan ras și o să-i amestec. Pe o tavă cu hârtie de copt o să pun niște ulei, pentru că parmezanul s-ar putea să se prindă chiar și de hârtia de copt. Am să o ung, ulei sau unt poți să pui, ce ai. Pun cartofii în tavă. Nu aglomerăm tava. (…) Îi pui în cuptor la 200 de grade, pentru 20-25 de minute. După 10 minute am să-i întorc”, a mai spus „Barbosu” în videoclipul de pe Facebook.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)