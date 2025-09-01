Prima pagină » Actualitate » Cum să prepari clătite fără făină. Ai nevoie de 5 ingrediente pentru această rețetă sănătoasă și rapidă

01 sept. 2025, 15:11, Actualitate
Cum să prepari clătite fără făină / foto: colaj Envato

Află mai jos, în articol, cum să prepari clătite fără făină, rapid și ușor, utilizând doar câteva ingrediente. Această rețetă poate fi o alternativă sănătoasă și ideală pentru persoanele care nu doresc să consume produse ce conțin făină.

Ai căutat o rețetă pentru un desert ușor, dar care să nu conțină făină? Astăzi, îți arătăm cum să prepari clătite fără făină, utilizându-te de 5 ingrediente. Această rețetă poate fi o alternativă sănătoasă și ideală pentru persoanele care nu doresc să consume produse ce conțin făină. De altfel, textura clătitelor va fi pufoasă, iar gustul lor va fi unul deosebit.

Cum să prepari clătite fără făină: ai nevoie de 5 ingrediente

Rețeta de clătite fără făină poate fi preparată rapid, acasă. Pentru acest desert ușor și gustos vei avea nevoie de câteva ingrediente. De menționat faptul că din proporțiile prezentate mai jos, în articol, vei putea prepara câteva clătite de mici dimensiuni. Iată ingredientele:

  • O banană coaptă;
  • Un ou;
  • 70 de grame de unt de arahide;
  • 25 de grame de cacao (circa 3 lingurițe cu vârf);
  • 1 linguriță de praf de copt;
  • opțional: fructe de pădure, bucățele de ciocolată sau alte ingrediente preferate.

Aluatul se pregătește rapid: pisezi banana cu o furculiță, o amesteci cu untul de arahide, oul, praful de copt și cacao.

Cum să prepari clătite fără făină

Clătite cu textură pufoasă și gust deosebit / foto: Envato

Cum să prepari această rețetă?

Această rețetă se prepară rapid și ușor, chiar la tine acasă. După ce prepari aluatul din ingredientele de mai sus, trebuie să pui la încins (la foc mic) o tigaie antiaderentă.

Se adaugă câte o lingură de compoziție în tigaia încinsă și începi să le întorci atunci când încep să se rumenească. Atenție la modul în care clătitele sunt întoarse, pentru că au o textură fragedă.

Clătite cu fulgi de ovăz

O altă variantă de clătite sănătoase reprezintă cele pregătite cu ouă, fulgi de ovăz măcinați, o banană și lapte. Ingredientele necesare:

  • 100 de grame de fulgi de ovăz măcinați;
  • O banană coaptă;
  • 100 de mililitri de lapte;
  • Două ouă.

Ingredientele se amestecă într-un blender, apoi se adaugă compoziția, cu lingura, în tigaie. Precum în cazul anterior, trebuie să le coci cu atenție, potrivit BZI.

Sursă foto: colaj Envato

