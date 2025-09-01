Cum să prepari clătite fără făină. Ai nevoie de 5 ingrediente pentru această rețetă sănătoasă și rapidă

Află mai jos, în articol, cum să prepari clătite fără făină, rapid și ușor, utilizând doar câteva ingrediente. Această rețetă poate fi o alternativă sănătoasă și ideală pentru persoanele care nu doresc să consume produse ce conțin făină.
Ai căutat o rețetă pentru un desert ușor, dar care să nu conțină făină? Astăzi, îți arătăm cum să prepari clătite fără făină, utilizându-te de 5 ingrediente. Această rețetă poate fi o alternativă sănătoasă și ideală pentru persoanele care nu doresc să consume produse ce conțin făină. De altfel, textura clătitelor va fi pufoasă, iar gustul lor va fi unul deosebit.
Rețeta de clătite fără făină poate fi preparată rapid, acasă. Pentru acest desert ușor și gustos vei avea nevoie de câteva ingrediente. De menționat faptul că din proporțiile prezentate mai jos, în articol, vei putea prepara câteva clătite de mici dimensiuni. Iată ingredientele:
Aluatul se pregătește rapid: pisezi banana cu o furculiță, o amesteci cu untul de arahide, oul, praful de copt și cacao.
Această rețetă se prepară rapid și ușor, chiar la tine acasă. După ce prepari aluatul din ingredientele de mai sus, trebuie să pui la încins (la foc mic) o tigaie antiaderentă.
Se adaugă câte o lingură de compoziție în tigaia încinsă și începi să le întorci atunci când încep să se rumenească. Atenție la modul în care clătitele sunt întoarse, pentru că au o textură fragedă.
O altă variantă de clătite sănătoase reprezintă cele pregătite cu ouă, fulgi de ovăz măcinați, o banană și lapte. Ingredientele necesare:
Ingredientele se amestecă într-un blender, apoi se adaugă compoziția, cu lingura, în tigaie. Precum în cazul anterior, trebuie să le coci cu atenție, potrivit BZI.
Prăjitură tăvălită cu nucă măcinată și nucă de cocos. Îți amintește de aroma copilăriei și se prepară ușor
Cum prepari clătite pufoase cu caise. Desertul rapid pentru zilele de vară
Rețetă de dulceață de pepene galben. Desert dulce și parfumat pe care să-l pregătești toamna aceasta
Metoda tradiţională care îţi păstrează murăturile crocante până la primăvară. Reţetă de sute de ani
Sursă foto: colaj Envato