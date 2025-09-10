Președintele a asigurat cetățenii că nu au motive de îngrijorare, în urma atacului cu drone lansat de Rusia, miercuri noaptea, în Polonia. Nicușor Dan a explicat procedurile pregătite de autorități în eventualitatea unei agresiuni directe a forțelor ruse.

Rușii au lansat, în noaptea de marți spre miercuri, sute de drone și zeci de rachete către Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski au fost vizate 15 regiuni, mai multe drone au intrat și în spațiul aerian polonez. Până în acest moment, Federația Rusă nu a recunoscut această agresiune.

Procedurile sunt pregătite, asigură șeful statului

Participant la o întâlnire cu investitori străini, președintele a asigurat că România este în stare de alertă, fiind pregătite toate procedurile necesare în cazul unei escaladări a tensiunilor pe frontul din Ucraina, cu eventuale repercursiuni în țara noastră.

”În primul moment, solidaritate cu Polonia, a fost o măsură justificată. Toate statele NATO şi-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, adică ce am avut noi am avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi”, a răspuns Nicuşor Dan la o întrebare a jurnaliștilor prezenți la evenimentul AmCham.

”În urma legii pe care Parlamentul a dat-o, dacă nu mă înşel în martie, şi a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt pregătite”, a subliniat preşedintele.

Chestionat dacă a fost ridicat gradul de alertă în România, după incidentul de miercuri noaptea, șeful statului a lansat un mesaj de calmare a îngrijorării cetățenilor.

”Nu. Ce vreau eu să vă spun este că România este pregătită şi oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi”, a răspuns Nicuşor Dan.

