Cum se decongelează carnea și cum îți dai seama dacă este alterată. La ce să fii atent

25 aug. 2025, 08:23, Actualitate
Cum se decongelează carnea și cum îți dai seama dacă este alterată

Cum se decongelează carnea și cum îți dai seama dacă este alterată. Aspectele asupra cărora să ai atenție, pentru a nu consuma un aliment stricat și pentru a-l decongela rapid și în siguranță.

Există câteva moduri care pot fi abordate, pentru a decongela carnea. De altfel, trebuie să fii atent la un anumit aspect pentru a-ți da seama dacă alimentul este alterat.

Carnea reprezintă unul dintre alimentele des consumate, iar aceasta poate rezista în congelator câteva luni, în funcție de tipul ei. Bucățile de carne vechi își pot pierde din proprietăți, iar textura lor se poate schimba, de aceea trebuie să fii atent la modul în care o depozitezi, o congelezi și o consumi.

Cum se decongelează carnea?

O metodă corectă de a decongela carnea reprezintă scoaterea ei din congelator și lăsarea bucății în frigider. Carnea se va decongela la o temperatură constantă, fără a risca dezvoltarea unor bacterii. Este una dintre metodele urmate de multe persoane, pentru ca alimentul să nu își schimbe textura și nici gustul.

Când bucata de carne decongelată în frigider va fi gătită, alimentul va avea o textură mai bună, deoarece umiditatea este reabsorbită în fibre. Atunci când carnea este decongelată rapid, ar putea să prezinte o textură mai uscată. Este drept, însă, faptul că alimentul se va decongela cu greu, în frigider. De exemplu, un piept de pui congelat, lăsat în frigider, va căpăta textura pentru gătit abia după o zi, arată CSID.

Altfel, o altă metodă de decongelare a cărnii este cea în care alimentul este pus în cuptorul cu microunde și este selectat programul „Defrost”. Această metodă, însă, nu este recomandată de specialiști. Carnea ar putea să prezinte zone în care se arde, iar altele vor fi crude, atunci când va fi gătită. Motivul? Cuptorul cu microunde va decongela inegal alimentul. De asemenea, riști ca bacteriile să se înmulțească.

Ultima metodă reprezintă decongelarea cărnii în apă sau la temperatura camerei. Unii dintre specialiști susțin că o asemenea metodă ar fi nesigură.

Cum îți dai seama dacă bucata de carne este alterată?

Trebuie să fii atent la câteva aspecte, pentru a-ți da seama dacă bucata de carne este alterată. În primul rând, atunci când vine vorba despre carnea crudă, trebuie să vezi ce culoare prezintă suprafața alimentului. De exemplu, carnea crudă ar trebui să aibă o nuanță rozalie și cu bucăți albe de grăsime. Carnea poate fi alterată dacă prezintă nuanțe de gri, verde, ori în condițiile în care grăsimea cărnii este galbenă.

De altfel, trebuie să ai o atenție deosebită și asupra texturii cărnii. O carne lipicioasă ar putea da semne de alterare. De asemenea, un alt semn că alimentul este stricat poate să-l indice mirosul ei. De exemplu, în cazul cărnii de pui, dacă alimentul prezintă un miros înțepător, atunci este probabil să fie stricat.

În plus, dacă sesizezi că textura cărnii este diferită, ar fi ideal să nu o consumi.

Sursă foto: colaj Envato

