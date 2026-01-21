Prima pagină » Actualitate » Cum se simte Tily Niculae după divorț. ”Și nu regret absolut nimic”

21 ian. 2026, 18:30, Actualitate
Actrița Tily Niculae, în vârstă de 40 de ani, a spus cum se simte după separarea de cel care i-a fost soț. Aceasta a vorbit și despre o eventuală nouă relație sentimentală.

Tily Niculae este cunoscută publicului larg grației serialului ”La Bloc”, în care a jucat cu ani în urmă. În ceea ce pivește viața personală, Tily Niculae a format un cuplu cu Dragoș Popescu și are doi copii: Sofia și Radu. Vedeta a anunțat în vara anului 2025 că s-a separat de cel care i-a fost soț.

Vedeta a vorbit despre cum se simte după separarea de cel care i-a fost partener de viață, dar și despre o eventuală nouă relație sentimentală într-un interviu pentru revista Viva.

Cum se simte Tily Niculae după divorț. ”Cred că unele lucruri au timpul lor de expirare ”

Tily Niculae a mărturisit că se simte împăcată cu decizia pe care a luat-o:

”Eliberată. Eliberată, ăsta este cuvântul. Împăcată și asumată cu o decizie pe care mi-am dorit-o. Și nu regret absolut nimic. Cred că unele lucruri au timpul lor de expirare și cred foarte mult că oamenii trebuie să își păstreze respect pentru ceea ce au construit, pentru trecutul pe care l-au împărtășit împreună și mai ales pentru viitorul lor, separat, ca indivizi și apoi împreună ca părinți pentru copiii pe care i-au adus pe lume”.

Întrebată dacă este pregătită pentru o nouă relație, actrița a răspuns:

”Să știi că toate relațiile din viața mea au venit exact când nu mă așteptam, adică nu le căutam, știi? Cu siguranță n-am făcut nici pasul acesta către separarea mea de tatăl copiilor pentru altcineva. Adică nu acesta a fost motivul. Un motiv pe care, de altfel, n-am să-l spun niciodată, pentru că ține de intimitatea noastră. Dar… Eu sunt, cum să spun eu, nu caut, dar eu sunt convinsă că ce e al meu e pus deoparte. Este totul OK.

M-aș bucura din suflet, sincer, chiar râdeam cu Dragoș la un moment dat și spuneam: „Popescule, când o să-ți găsești creștina – pentru că eu am renunțat la nume și el, cumva, și-a dorit să nu renunț la numele de familie – poate vine femeia care chiar își dorește să fie căsătorită, știi, trebuie să se bucure”. Și zic: „De-abia aștept să o integrez, să-i arăt – uite așa, așa, așa, uite, copiii au program”. Eu sunt foarte deschisă, știi, american style, cu toții one big happy family, să fie bine la toată lumea”.

