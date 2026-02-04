Prima pagină » Actualitate » Cum și-a început Cristina Bâtlan afacerea. ”La început, trebuia să demonstrez mai mult decât un bărbat”

04 feb. 2026, 17:30, Actualitate
Cristina Bâtlan a povestit cum a început afacerea cu încălțăminte. ”La început, trebuia să demonstrez mai mult decât un bărbat” , a spus aceasta.

Cristina Bâtlan este cunoscută publicului ca unul dintre jurații de la emisiunea ”Imperiul Leilor”, care a fost difuzată la postul de televiziune ProTV. Aceasta a fondat, împreună cu fostul soț, Roberto Bâtlan, brandul de încălțăminte ”Musette”. Vedeta a divorțat după 26 de ani de căsnicie. Din mariajul cu Roberto, Cristina Bâtlan are un fiu, Adi.

Cristina Bâtlan a vorbit despre afacerea sa într-un interviu pentru revista Viva. Aceasta avea doar 19 ani la acea vreme, iar resursele financiare au fost minime – 700 de dolari.

Cum și-a început Cristina Bâtlan afacerea. ”Cei 700 de dolari erau foarte puțini, dar energia și determinarea erau infinite”

Cristina Bâtlan a explicat de ce a renunțat la Drept și s-a îndreptat către antreprenoriat:

”Cred că a fost instinctul de libertate. Dreptul îmi oferea o carieră stabilă, dar eu îmi doream altceva. Voiam să creez, să risc, să simt că depinde de mine să reușesc sau să eșuez. Cei 700 de dolari erau foarte puțini, dar energia și determinarea erau infinite. Nu am simțit că renunț, ci că intru într-o aventură”.


Aceasta a spus și cât de greu i-a fost să se impună în lumea afacerilor:

”A fost dificil, pentru că, la început, trebuia să demonstrez mai mult decât un bărbat. Lumea afacerilor nu era obișnuită să vadă o femeie tânără, la 20 de ani, care să vorbească despre fabrici, investiții, extindere. Dar poate tocmai asta m-a ambiționat să merg înainte. E important să îți cunoști valoarea și abilitățile, pentru că suntem unice. (…) Am muncit mult, îmi place să muncesc, munca nu m-a speriat. Cred că faptul că sunt femeie a fost uneori un obstacol, alteori un avantaj. Important este că mi-am păstrat autenticitatea. Când știu ce vreau, adaug liderului din mine și aptitudinile de mamă, ca să pot modela echipa să funcționeze ca într-o familie”.

