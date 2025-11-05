Cum va fi vremea miercuri, 5 noiembrie 2025. Zonele în care va ploua și se va forma ceață/ANM a dat prognoza până pe 1 decembrie

Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 5 noiembrie, anunță o vreme însorită și o atmosferă plăcută în partea de vest și nord-vest a României. Restul regiunilor vor avea parte de ploi slabe, în Moldova, Muntenia, trecător în Oltenia și estul Transilvaniei.

Maximele zilei vor atinge 17 grade, în vestul Olteniei, iar în Transilvania și Moldova vor fi 9 grade.

Cum va fi vremea în Moldova

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, ANM anunță nori, ploi izolate și vânt insistent. Pentru zona de nord și în Bucovina va fi o zi neplăcută, cu mulți nori, ploi slabe și intensificări ale vântului.

Temperaturile sunt mai mici față de ziua de marți, cu maxime de până la 10 grade, în Iași.

Pentru nordul Transilvaniei și în Maramureș, în schimb, meteorologii anunță vreme plăcută și doar câțiva nori trecători. La munte, totuși, prin Carpații Orientali și la altitudini mari, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Și în ținuturile vestice va fi frumos, fără ploi, dar cu ceață în unele zone, la primele ore ale dimineții. Temperaturile nu sunt aproape deloc schimbate față de ziua de marți, cu maxime de 15 grade.

Pentru regiunea Olteniei, meteorologii prognozează vreme însorită și atmosferă plăcută în vest și în nord-vest. Pentru restul zonelor, se așteaptă nori și ploi răzlețe. Temperatura crește ușor, iar la amiază vor fi 17 grade la Drobeta-Turnu Severin.

Vremea în Capitală

În Capitală se anunță o zi de toamnă autentică – puțină ceață dimineața și maxime de 15 grade la amiază.

Pentru joi, meteorologii se așteaptă la mai mulți nori și ploi trecătoare, mai ales în prima parte a zilei. Vineri, vor persista înnorările, fiind posibil să mai picure puțin. Maxima zilei va fi de 14 grade. În fine, sâmbătă temperatura va crește ușor și, după prânz, se vor atinge undeva la 17 grade.

Prognoza ANM până la 1 decembrie

Temperaturi peste mediile climatologice pentru luna noiembrie, asta este prognoza meteorologilor pentru perioada 5 noiembrie – 1 decembrie. În următoarea săptămână, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Pentru perioada 10-17 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în extremitatea de sud- est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. La fel va fi și în intervalul 17-24 noiembrie, cu temperatura medie a aerului având valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord- vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

În ultima săptămână de prognoză, 24 noiembrie – 1 decembrie, ANM anticipează că mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea estică a țării. Cantitățile de precipitați se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

