Prima pagină » Actualitate » Curs BNR 26 august 2025. La cât a ajuns moneda Euro și cât costă 1 gram de aur, astăzi

Curs BNR 26 august 2025. La cât a ajuns moneda Euro și cât costă 1 gram de aur, astăzi

26 aug. 2025, 14:49, Actualitate
Curs BNR 26 august 2025. La cât a ajuns moneda Euro și cât costă 1 gram de aur, astăzi
Curs BNR 26 august 2025 / foto: Shutterstock

Curs BNR 26 august 2025. Banca Națională a României (BNR) a emis noile valori pentru ziua de marți, 26 august 2025. Pe site-ul oficial al băncii centrale au fost afișate noile date pentru indicele ROBOR, prețul aurului și valorile monedelor principale. Iată mai jos informațiile.

Marți, 26 august 2025, Banca Națională a României a emis noile valori pentru principalele monede, dar și pentru indicele ROBOR și prețul gramului de aur. Vă reamintim că, ieri, 25 august, 1 euro costa 5.0539 de lei. Astăzi, prețul monedei Euro a cunoscut o creștere. De asemenea, este observată o stagnare a indicelui ROBOR 3M, 6M, 12M.

Curs BNR 26 august 2025: cât costă euro, lira sterlină, dolarul

  • Indicele ROBOR 3M: 6.6% (stagnare);
  • Indicele ROBOR 6M: 6.74% (stagnare);
  • Indicele ROBOR 12M: 6.9% (stagnare).

Curs BNR 26 august 2025

  • Curs 1 euro, 26 august 2025 = 5.0552 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0013 lei;
  • Curs 1 dolar, 26 august 2025 = 4.3437 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0230 de lei;
  • Curs 1 liră sterlină, 26 august 2025 = 5.8533 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0208 lei;
  • Curs 1 grivnă ucraineană, 26 august 2025 = 0.1048 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0006 lei;
  • Curs 1 levă bulgărească, 26 august 2025 = 2.5847 de lei. S-a înregistrat o creștere cu 0.0006 lei;
  • Curs 1 rublă rusească, 26 august 2025 = 0.0540 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0004 lei;
  • Curs 100 forinți maghiari, 26 august 2025 = 1.2738 de lei. A fost înregistrată o creștere de 0.0019 unități;
  • Curs 1 dinar sârbesc, 26 august 2025 = 0.0431 de lei. A fost înregistrată o stagnare.

Prețul gramului de aur a crescut, spre deosebire de ziua precedentă. În acest sens, BNR anunță că 1 gram de aur costă 470.7734 de lei, fiind înregistrată o creștere de 2.9817 lei, având o variație de 0.6374%.

Autorul recomandă:

Date BNR: SOLDUL creditului neguvernamental a crescut cu 0,5% în luna iulie

Investitorii și-au pierdut încrederea în dolarul american. Moneda pierde teren la bursă după ce Donald Trump a DEMIS un oficial din Fed

CARDURILE de credit, o opțiune tot mai atractivă pentru români. Topul băncilor care oferă cele mai bune condiții

O bancă cunoscută din România DISPARE de pe piață. Tranzacția a fost finalizată

Sursă foto: Shutterstock, BNR

Mediafax
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Mediafax
Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
O ucraineancă de 23 de ani a fugit din țară pentru că se temea de război. Când a ajuns în SUA ceva teribil i s-a întâmplat
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Poliţiştii îl caută pe Gânj în tunelurile subterane construite de Ceauşescu. Este liber de o lună şi jumătate
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Începerea anului universitar, amânată? Studenții sunt nemulțumiți de tăierea burselor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Fost candidat la prezidențiale, acuzat că a încercat să racoleze un minor 
A1
Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea. Concurenta a privit tremurând imaginile în care Marius o săruta pe ispită
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Dinții unei vaci oferă indicii despre transportul pietrelor de la Stonehenge