Curs BNR 26 august 2025. La cât a ajuns moneda Euro și cât costă 1 gram de aur, astăzi

Curs BNR 26 august 2025. Banca Națională a României (BNR) a emis noile valori pentru ziua de marți, 26 august 2025. Pe site-ul oficial al băncii centrale au fost afișate noile date pentru indicele ROBOR, prețul aurului și valorile monedelor principale. Iată mai jos informațiile.

Marți, 26 august 2025, Banca Națională a României a emis noile valori pentru principalele monede, dar și pentru indicele ROBOR și prețul gramului de aur. Vă reamintim că, ieri, 25 august, 1 euro costa 5.0539 de lei. Astăzi, prețul monedei Euro a cunoscut o creștere. De asemenea, este observată o stagnare a indicelui ROBOR 3M, 6M, 12M.

Curs BNR 26 august 2025: cât costă euro, lira sterlină, dolarul

Indicele ROBOR 3M: 6.6% (stagnare);

Indicele ROBOR 6M: 6.74% (stagnare);

Indicele ROBOR 12M: 6.9% (stagnare).

Curs 1 euro, 26 august 2025 = 5.0552 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0013 lei;

Curs 1 dolar, 26 august 2025 = 4.3437 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0230 de lei;

Curs 1 liră sterlină, 26 august 2025 = 5.8533 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0208 lei;

Curs 1 grivnă ucraineană, 26 august 2025 = 0.1048 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0006 lei;

Curs 1 levă bulgărească, 26 august 2025 = 2.5847 de lei. S-a înregistrat o creștere cu 0.0006 lei;

Curs 1 rublă rusească, 26 august 2025 = 0.0540 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0004 lei;

Curs 100 forinți maghiari, 26 august 2025 = 1.2738 de lei. A fost înregistrată o creștere de 0.0019 unități;

Curs 1 dinar sârbesc, 26 august 2025 = 0.0431 de lei. A fost înregistrată o stagnare.

Prețul gramului de aur a crescut, spre deosebire de ziua precedentă. În acest sens, BNR anunță că 1 gram de aur costă 470.7734 de lei, fiind înregistrată o creștere de 2.9817 lei, având o variație de 0.6374%.

Sursă foto: Shutterstock, BNR