Curs BNR 26 august 2025. La cât a ajuns moneda Euro și cât costă 1 gram de aur, astăzi

Curs BNR 26 august 2025. Banca Națională a României (BNR) a emis noile valori pentru ziua de marți, 26 august 2025. Pe site-ul oficial al băncii centrale au fost afișate noile date pentru indicele ROBOR, prețul aurului și valorile monedelor principale. Iată mai jos informațiile.
Marți, 26 august 2025, Banca Națională a României a emis noile valori pentru principalele monede, dar și pentru indicele ROBOR și prețul gramului de aur. Vă reamintim că, ieri, 25 august, 1 euro costa 5.0539 de lei. Astăzi, prețul monedei Euro a cunoscut o creștere. De asemenea, este observată o stagnare a indicelui ROBOR 3M, 6M, 12M.
Prețul gramului de aur a crescut, spre deosebire de ziua precedentă. În acest sens, BNR anunță că 1 gram de aur costă 470.7734 de lei, fiind înregistrată o creștere de 2.9817 lei, având o variație de 0.6374%.
Sursă foto: Shutterstock, BNR